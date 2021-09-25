Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: день, который поднимет даже самых ленивых

Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: день, который поднимет даже самых ленивых

День мощной энергетики, которая может подталкивать к любым революционным поступкам даже самых ленивых и пассивных людей.

В это время важно настраиваться на хорошее, благодаря чему – поскольку позитивное мышление еще никто не отменял – можно рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданную прибыль и успешные рабочие командировки. Наилучших результатов удастся достичь, работая в команде – один в поле не воин.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 сентября для Овнов

Общаясь с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людьми, постарайтесь не лгать: даже если хотите сказать им нелицеприятные вещи, правда все равно будет на вашей стороне.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 сентября для Тельцов

Удача, несмотря на выходной день, прежде всего будет сопутствовать вам в профессиональных делах, поэтому важно не терять времени и браться за проекты, которые вы давно разрабатываете.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 сентября для Близнецов

Выбирая новую профессиональную цель, постарайтесь быстро решить, чего вы хотите на самом деле, а не метаться, как обычно, от одного решения к другому, вряд ли такая тактика будет способствовать успеху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 сентября для Раков

Энергии, которую отпустят вам в этот день высшие силы, вполне хватит на несколько дней, так что не стоит тратить ее на мелочи, без которых вполне можно обойтись, лучше сразу взяться за решение серьезных вопросов.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 сентября для Львов

Можно – и нужно – назначать встречи, как деловые, так и личные: сегодня вам удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, договоренности с любыми, даже самыми несговорчивыми, собеседниками.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 сентября для Дев

Тем, кто давно мечтает изменить линию своей жизни, направив ее в другую – благоприятную – сторону, лучше времени не найти – главное, не медлить, а действовать быстро и решительно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 сентября для Весов

Высказывая свое мнение, постарайтесь не допускать грубости, поскольку в таком случае к вам вряд ли прислушаются – трудно всерьез воспринимать человека, который оскорбляет окружающих.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 сентября для Скорпионов

День благоприятен для общения с приятными вам людьми – друзьями или родственниками: беседы с ними станут не только источником важной информации, но и настроят на душевный лад.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 сентября для Стрельцов

Хорошее время для того, чтобы вспомнить о таланте, полученном от природы, который вы – по причине собственной скромности – до сих не использовали: считайте, что ваше время пришло.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 сентября для Козерогов

День рекомендуется посвятить личной жизни: можно признаваться в любви, принимать предложение руки и сердца, устраивать помолвку и планировать – или играть – свадьбу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 сентября для Водолеев

Поскольку такое понятие, как сглаз, еще никто не отменял, постарайтесь не делиться своими профессиональными – и особенно личными – планами с окружающими, особенно с теми, кто не внушает вам доверия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 сентября для Рыб

День благоприятен для общения с близкими людьми – прежде всего этот совет касается скучающих без вашего внимания детей и пожилых родственников, но об остальных тоже забывать не следует.

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