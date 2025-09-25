Гороскоп на 26 сентября для всех знаков Зодиака: день, который пройдет тихо

Гороскоп на 26 сентября / © Credits

Не стоит рассчитывать на резкие события — как позитивные, так и негативные: время пройдет тихо, без эмоциональных всплесков. Не рекомендуется выражать свое недовольство кем-либо или чем-либо — все, что произойдет в этот день, необходимо принять как должное.

Овен

Одинаково успешными окажутся как новые, так и давно начатые, но по какой-то причине отложенные в сторону дела — главное, работая, не отвлекаться на второстепенные вопросы, которые могут подождать.

Телец

Почувствовав желание съязвить или сказать кому-то колкость, подумайте о том, что переполняющую вас энергию можно направить в более конструктивное русло — например, на непосредственную работу.

Близнецы

Нынешний день представителям знака рекомендуется посвятить отдыху — если не весь, то хотя бы вторую его половину, еще лучше — провести время с родными людьми, это подружит и сплотит вас еще больше.

Рак

Сегодня плохая примета — давать попользоваться кому-либо своими вещами: таким образом можно отдать часть своей энергии, необходимой для жизни и работы, что в свою очередь создаст вам серьезные проблемы.

Лев

Главная задача дня — не дать никому из окружающих испортить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, тогда все дела будут ладиться легко и без усилий, на одном только при позитивном настрое.

Дева

День, когда можно открыть новую жизненную страницу: отказаться от вредных привычек, сесть на диету, заняться спортом — не пройдет и месяца, как эти меры позитивно скажутся на внешности и здоровье.

Весы

Старайтесь, что бы ни случилось, сегодня испытывать только положительные эмоции — они дадут мощный приток позитивной энергии, которая — хоть на некоторое время — значительно повысит качество жизни.

Скорпион

Можно — и нужно — налаживать отношения с теми, кого вы некоторое время назад ненароком обидели: сегодня вам легко удастся не только найти с ними общий язык и помириться, но и сделать важные выводы на будущее.

Стрелец

Люди, к которым вы обратитесь с просьбой решить свои профессиональные вопросы, будут настроены исключительно доброжелательно, поэтому легко пойдут вам навстречу — воспользуйтесь их расположением.

Козерог

Необходимо воспользоваться редким шансом взобраться на пару ступенек на карьерной лестнице, который представится вам в это время — повториться он может нескоро, поэтому не стоит терять даром время.

Водолей

Ответ на важный вопрос подскажет подсознание — необходимо максимально внимательно относиться к снам и знакам, которые будут попадаться на каждом шагу — обычно вы легкомысленно их игнорируете.

Рыбы

Окажется, что старый знакомый, которого, как вам покажется, вы встретите совершенно случайно, сможет помочь в профессиональных делах — его протекция сыграет решающую роль в новом назначении.

