Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака: день, когда будет нарастать нервное напряжение

Нервное напряжение будет нарастать в течение всего дня и может негативно сказаться на отношениях с другими людьми, что, в свою очередь, приведет к серьезному стрессу.

Также велика вероятность развития разнообразных фобий и маний, которые психику тоже не оздоровят. Впрочем, пугаться их не стоит: такое состояние — всего лишь реакция организма на нынешний лунный день, завтра от него не останется и следа.

Лучшей защитой от сил зла станет огонь — достаточно просто камин или, за его неимением, свечи.

Овен

На улице важно, жно, памятуя об энергетике нынешнего дня, ограничиться посещением заранее запланированных объектов: мест большого скопления людей во избежание нежелательных контактов лучше избегать.

Телец

День — разумеется, если в понедельник у вас будет такая возможность — нужно провести в одиночестве: общение с другими — даже близкими — людьми может привести к конфликту, о котором придется пожалеть.

Близнецы

Не стоит отвечать грубостью на грубость и резкостью на резкость: даже если вас всерьез заденут за живое, найдите в себе силы сдержаться и промолчать — нельзя умножать зло, которого и так очень много вокруг.

Рак

Необходимо отказаться от встречи с друзьями и приятелями, даже если вы договаривались о ней заранее: исход общения может оказаться совсем не тем, на который вы рассчитывали, оставить не самые приятные воспоминания.

Лев

Нежелательно посещать парикмахерскую, особенно если вашей целью является стрижка: так можете навлечь на свою голову серьезные неприятности, о существовании которых вы даже не догадываетесь

Дева

Причиной глубокого конфликта с близким человеком может стать любая — самая незначительная — деталь, на которую вы поначалу не обратите внимания, поэтому сегодня лучше максимально сократить общение с ним.

Весы

Сегодня, несмотря на начало рабочей недели, всем занятиям необходимо предпочесть домашние хлопоты: жилье станет для вас Вселенной в миниатюре, и находя в нем порядок вы позаботитесь о всем мироздании.

Скорпион

Держать себя в руках в этот день важно, как никогда — повышенная эмоциональность чревата нервным срывом, что не только отразиться на душевном состоянии, но и рассорит вас с родными и близкими людьми.

Стрелец

К работе, какой бы важной она ни была, нужно приступать не с налета, а постепенно: начните с завершения дел, которые вы не успели довести до ума в конце прошлой недели — похоже, время для них наконец-то пришло.

Козерог

Всплеск эмоций, который вы можете испытать в это время, не стоит демонстрировать окружающим, но и загонять их внутрь тоже не следует: можно «выпустить пар», занявшись спортом или домашним делами.

Водолей

День неблагоприятен для активных и решительных действий, его лучше провести в тишине и покое, занимаясь рутинными и необременительными делами, до которых на той неделе у вас по какой-то причине не дошли руки.

Рыбы

Звезды говорят о необходимости осторожного отношения с деньгами: от покупок, несмотря на большие сезонные скидки, лучше отказаться — они могут оказаться со скрытым браком, который обнаружится не сразу.

