Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого обманывать

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого обманывать

День, когда категорически нельзя никого обманывать – ложь рано или поздно выйдет наружу и обратится против того, от кого исходит.

Настроение, несмотря на отсутствие видимых приятных событий, будет хорошим, что позволит справляться с делами любого свойства – как профессионального, так и бытового, поэтому нужно поторопиться, чтобы завершить старые проекты и – с легкой душой – взяться за новые.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 января Овнов

День неблагоприятен для серьезной работы, поэтому, если нет возможности его прогулять, взяв, например, отгул, нужно сосредоточься на решении второстепенных рабочих вопросов, без которых, впрочем, не обойтись.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 января для Тельцов

Ваш девиз на сегодняшний день – "умеренность во всем": не стоит переедать – лишнее не самым благоприятным образом скажется на фигуре – и надевать яркие и вызывающие наряды – сегодня лучше не выделяться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 января для Близнецов

День, когда можно и нужно избавляться от того, что отжило свой век – как старых вещей, которые вы давно не носите, так и отношений, которые давно не приносят вам ни пользы, ни удовольствия.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 января для Раков

День благоприятен для примирения с человеком, которого вы – специально или нечаянно – обидели: сегодня он будет склонен принять ваши объяснения, признав, что все это время ему тоже вас не хватало.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 января для Львов

Красноречие и убедительность, которыми наградят вас сегодня звезды, позволят убедить в своей правоте самых несговорчивых собеседников – как требовательного начальство, так и назойливых соседей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 января для Дев

День благоприятен для реализации нового проекта, который давно стоит у вас в плане: если начать работу сегодня, она будет буквально обречена на успех, так что не стоит терять драгоценное время.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 января для Весов

Сегодня любая цель окажется для вас достижимой, если вы пойдете к ней прямым, а потому самым коротким путем: это позволит не отвлекаться на решение второстепенных – отвлекающих от основной работы – вопросов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 января для Скорпионов

Неожиданный разговор, который произойдет в этот день, откроет вам глаза на истинную причину событий последнего времени, что позволит вам проанализировать их и, сделав выводы, исправить ситуацию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 января для Стрельцов

Общаясь с окружающими людьми, помните о том, что самое главное, редкое и востребованное для этого качество – чувство такта, без него легко можно поссориться даже с самыми спокойными и терпеливыми людьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 января для Козерогов

Звезды рекомендуют вам отложить дела, от которых все равно сегодня не будет никакого толку, и немного отдохнуть: несмотря на ваш трудоголизм, физические – и моральные – силы необходимо восстанавливать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 января для Водолеев

Не стоит говорить лишнего не только посторонним, но и близким людям: прежде чем раскрыть им какую-то тайну, подумайте о том, каким образом они впоследствии распорядятся знаниями о вашей жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 января для Рыб

Можно – и нужно – проводить финансовые операции любой сложности, именно в этот день они обещают быть максимально удачными и в самое ближайшее время принесут хорошие дивиденды.

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