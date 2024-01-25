Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака: день, который создан для отдыха и релакса

Один из самых легких и приятных дней лунного месяца, который как будто бы специально создан для отдыха и релакса.

Конечно, полностью посвятить его такому времяпрепровождению смогут не все, но хотя бы после обеда нужно перейти от активных действий к восстановлению сил – все равно работоспособность в это время будет практически на нуле. Отдых может быть как действенным – например, это хорошее время для занятия хобби, так и пассивным – если захочется просто полежать на диване, не стоит противиться такому желанию.

Овен

В разговоре – или споре – на повышенных тонах ни в коем случае нельзя обижать собеседника, даже если объективно он будет этого заслуживать: в ответ вы можете получить еще более серьезные оскорбления.

Телец

Свои профессиональные обязанности сегодня нужно выполнять без особого энтузиазма: слишком активное действие – как, в общем, и полное бездействие - нанесут ущерб вашей работе.

Близнецы

Вместо десятка мелких, ничего не значащих для вас дел необходимо заняться одним, но действительно важным и масштабным делом, на котором звезды и советуют вам сосредоточиться.

Рак

Сегодня вы сможете убедиться в справедливости мудрости о том, что одна голова хорошо, а две – лучше: не принимайте важное решение самостоятельно – посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

Лев

Откажитесь от высокомерия по отношению к окружающим вас людям, даже если вам покажется, что их уровень значительно ниже вашего: во-первых, это некрасиво, а во-вторых, вы можете крупно ошибиться.

Дева

Как бы вас ни поджимало время и не подгоняли окружающие, откажитесь от принятия важного решения, какой бы сферы жизни и деятельности оно не касалось: велик риск совершить досадную ошибку.

Весы

О каких бы делах – рабочих или домашних ни шла речь, не рекомендуется делать их одновременно: погоня за двумя – а в данном случае, несколькими – "зайцами" никогда до ума не доводила, и этот день исключением не станет.

Скорпион

За ответом относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации, необходимо "отправиться" в собственное прошло: нечто подобное с вами уж случалось, и вы с честью вышли из положения.

Стрелец

Спешка редко бывает добрым союзником в любой деятельности, а уж сегодня она и вовсе неприемлема: чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не торопиться: качество важнее количества.

Козерог

Вашему трудолюбивому знаку необходимо – хотя бы на время – отложить в сторону работу и как следует отдохнуть: восстановив силы, вы уже в начале новой недели сможете показать невиданные до сих пор результаты.

Водолей

Не навязывайте свою точку зрения другим людям: даже если вы абсолютно уверены в том, что они ошибаются, оставьте за ними право как на собственное мнение, так и на собственные заблуждения.

Рыбы

Напряженность в отношениях с близким человеком поможет снять перезагрузка: попробуйте обнулить все былые претензии и упреки с обеих сторон и начните все с чистого листа.

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