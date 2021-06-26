Гороскоп на 27-28 июня для всех знаков Зодиака: дни, когда лучше отдыхать

Гороскоп на 27-28 июня для всех знаков Зодиака: дни, когда лучше отдыхать

Восемнадцатый лунный день, который продлится почти двое суток, обладает крайне низким уровнем энергетики, поэтому это время благоприятно для отдыха

Восемнадцатый лунный день, который продлится почти двое суток, обладает крайне низким уровнем энергетики, поэтому это время благоприятно для отдыха.

Мнительной, внушаемость и впечатлительность, которые отличают людей в это время, делают их легкой добычей для аферистов и мошенников всех мастей. Нельзя допускать плохие слова и мысли – неожиданно для всех они могут стать реальностью, что вряд ли кого-то порадует.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 27-28 июня для Овнов

На возможную агрессию со стороны окружающих вас людей лучше не отвечать вообще, если же такой возможности не будет, пожелайте им здоровья – это лучший способ справиться с токсичными людьми.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 27-28 июня для Тельцов

Красноречие и убедительность, которыми вы будете обладать в это время, позволят убедить в своей правоте даже самых несговорчивых оппонентов, жаль только, что использовать эти качества придется только дома.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 27-28 июня для Близнецов

Дни, когда не стоит прислушиваться к чужим советам и уж тем более следовать им: каждый должен жить своим умом – как те, кто навязывает свое мнение, так и вы сами.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 27-28 июня для Раков

Тем из вас, кто недоволен нынешним течением своей жизни, звезды советуют отмотать ситуацию назад и определить, на каком этапе вы совершили ошибку – так можно будет ее исправить.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 27-28 июня для Львов

От известного девиза "цель оправдывает средства", который вы время от времени используете в различных жизненных ситуациях, в это время лучше отказаться – он может обернуться против вас.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 27-28 июня для Дев

Не стоит отказываться от своих взглядов и убеждений, даже если об этом вас будут просить люди, которым вы доверяете: сделав это, вы впоследствии пожалеете, но исправить что-либо уже не удастся.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 27-28 июня для Весов

Решительные действия можно осуществлять только в том случае, если каждое из них будет заранее и обстоятельно обдумано, в противном случае велика вероятность серьезной ошибки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 27-28 июня для Скорпионов

Дни благоприятны для благотворительности: правда, добрые дела сегодня необходимо делать избирательно – помогать стоит только тем, кто действительно в этом нуждается.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 27-28 июня для Стрельцов

Бытовые хлопоты ничем не отличаются от профессиональных, поэтому они тоже требуют четкого плана, согласно которому вы будете действовать, иначе вы ничего не успеете, а время потратите даром.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 27-28 июня для Козерогов

Время, проведенное дома, в непосредственном контакте с близкими людьми, чревато ссорами и конфликтами, поэтому важно время от времени отдыхать друг от друга – например, выходить на прогулку в ближайший парк.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 27-28 июня для Водолеев

Общение с окружающими необходимо свести к минимуму – слишком велик риск столкновения с неадекватными людьми, исключение стоит сделать только для тех, в чьем психическом здоровье вы абсолютно уверены.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 27-28 июня для Рыб

От выбора, даже если это будет касаться всего лишь сорта клубники на рынке, лучше отказаться – велика вероятность купить то, что – по возращении домой – захочется выбросить в мусорное ведро.

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