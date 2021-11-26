Гороскоп на 27-28 ноября для всех знаков Зодиака: дни конфликта прошлого с будущим

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, несет в себе конфликт прошлого с будущим.

Необходимо вовремя распрощаться с тем, что отжило свой век, потому что воспоминания тянут назад и не дают полноценно жить в настоящем и стремиться в будущее. Настроение в эти дни у большинства людей будет хорошим, а преобладающим желание станет благое стремление помогать тем, кто в этом нуждается.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27-28 ноября для Овнов

Дни, когда даже в мыслях нельзя никому желать зла: оно может материализоваться очень быстро, но бумеранг, который вы в результате получите, окажется куда мощнее, а потому обиднее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27-28 ноября для Тельцов

Моральное напряжение, которое вы ощущаете в последнее время, может сказаться на отношениях с любимым человеком: не стоит думать, что он ничего не замечает – не дайте ему в ответ замкнуться в себе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27-28 ноября для Близнецов

При малейшем – возможном в эти дни – недомогании необходимо сразу же обратиться к врачу: так удастся захватить болезнь на самой ранней стадии и ликвидировать ее, пока она не разыгралась вовсю.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27-28 ноября для Раков

Те, кто уверен, что в свое время неправильно выбрал профессию, а потому подсознательно чувствуют себя несчастными, могут получить предложение попробовать себя в новой сфере – возможно, это то, что вам нужно?

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27-28 ноября для Львов

Не стоит проявлять спесь и высокомерие по отношению к окружающим вас людям: испортить хорошие отношения легко, а вот на то, чтобы восстановить их в полном объеме, могут понадобиться время и усилия.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27-28 ноября для Дев

Дни благоприятны для посещения театра или выставочного зала – от соприкосновения с искусством останутся яркие и приятные впечатления, тем, кто решит остаться дома, можно почитать или послушать классику.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27-28 ноября для Весов

Ответ на важный жизненный вопрос можно будет получить от людей, которым вы доверяете – например, родных или близких друзей: они не подведут вас и на этот раз, сориентировав, как поступить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27-28 ноября для Скорпионов

Как бы ни было велико желание дать гневную отповедь человеку, который вас заденет, делать этого не стоит: ему вы все равно ничего не докажете, а себе нервы – и настроение – испортите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27-28 ноября для Стрельцов

Не стоит заниматься самолюбованием – это вредно прежде всего для вас, ведь головокружение от успехов еще никого не доводило до добра, да и окружающим вас людям это вряд ли понравится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27-28 ноября для Козерогов

Дайте близким людям понять, насколько они для вас важны и любимы: лучше всего признаться им в своем отношении, а потом подтвердить слова поступком: каким именно, решать только вам самим.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27-28 ноября для Водолеев

Отношения с близким человеком в эти дни будут складываться непросто, но почему бы не попробовать задействовать чувство юмора: оно поможет лучше понять друг друга, а значит, и найти общий язык.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27-28 ноября для Рыб

Удержитесь от соблазна сказать колкость кому-то из близких людей: обиду на вас, скорее всего, затаят надолго, а значит, о мире в отношениях придется забыть – необходимо готовиться к войне.

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