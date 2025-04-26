Гороскоп на 27 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя позволять негативу овладеть собой

Гороскоп на 27 апреля / © Getty Images

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Напряжение может стать как причиной плохого — вплоть до депрессии — настроения, так и привести к осложнениям в отношениях с близкими, родными и любимыми людьми. Лучший способ избежать этого — сократить общение с окружающими людьми, тем более, что в выходной день это особой сложности не составит.

Овен

Лучший способ в течение дня оставаться в тишине и покое — остаться дома и посвятить время занятиям, доставляющим вам удовольствие — например, своему хобби, на которые в будние дни хронически не хватает времени.

Телец

Даже не пытайтесь улучшить плохое настроение при помощи алкогольных напитков: возможно, на некоторое время вам и удастся взглянуть на мир с оптимистической точки зрения, но потом станет еще хуже.

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Близнецы

Не стоит реагировать на выпады и провокации недоброжелателей: задача токсичных людей вывести вас из себя и «подпитаться» вашей энергией, а вам нужно сделать все, чтобы не дать им в этом смысле ни малейшего шанса.

Рак

Сложные хозяйственные и бытовые дела лучше отложить — подводные камни, о которых вы даже не подозреваете, могут испортить все дело — лучше сосредоточиться на рутине, без которой нельзя обойтись.

Лев

Лучший способ прекратить распри между членами вашей семьи, которые как назло будут вспыхивать постоянно — занять их домашними делами, причем сделать так, чтобы они как можно меньше пересекались друг с другом.

Дева

Не стоит принимать близко к сердцу замечания знакомых и — особенно! — и незнакомых людей, которые они по какой-то — только им понятной — причине решат вам высказать: это их мнение, и вас оно не касается.

Весы

Желательно оградить себя от лишнего общения, даже если оно проходит в реже онлайн: поскольку разговоры будут ни о чем, впоследствии вы пожалеет о времени, которое могли бы потратить с большей пользой.

Скорпион

Негативную энергию, которая будет переполнять вас в это время, рекомендуется выплеснуть, делая уборку в доме, занимаясь — по возможности, конечно — спортом или уделив время своему хобби.

Стрелец

Не желайте никому зла — даже тем, кто этого заслуживает: в этот день ваши слова легко и быстро могут стать реальностью, благодаря чему вы в самом скором времени узнаете, что бумеранг — не самое приятное ощущение.

Козерог

День рекомендуется провести в тишине и покое, но это не значит, что можно бездельничать, просто постарайтесь выбрать неспешное и несуетное занятие — например, разберите документы, рассортировав их по степени важности.

Водолей

Произошедшая накануне ссора с начальством — не повод для того, чтобы впадать в отчаяние: лучше сделать выводы из своих ошибок и уже завтра, в понедельник, исправить их — ваш руководитель непременно это оценит.

Рыбы

Слабость, которую вы испытаете в этот день, будет обусловлена не недугами, а накопившейся усталостью, так что имеет смысл вспомнить, что сегодня выходной, отвлечься от дел и немного отдохнуть.

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