Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: день мощной позитивной энергетики

День мощной позитивной энергетики, которая – при правильном с ней обращении – даст человеку возможность достичь поставленных целей.

Силы, ниспосланные в это время звездами и небесами, необходимо расходовать экономно, тогда их хватит на продолжительный срок, да и их эффективность серьезно повысится, а результаты работы окажутся похожими на волшебство, когда что-то значительное возникнет как будто бы из ниоткуда.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 апреля для Овнов

День благоприятен для любых финансовых операций, поэтому, если вы давно планировали заключение важной сделки, подписание перспективного договора или оплату по счетам, не упустите удачное время.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 апреля для Тельцов

Как бы ни складывались обстоятельства, постарайтесь держать себя в руках и не реагировать на провокации, которые могут принять вид как слов, так и действий: не стоит тратить драгоценную энергию даром.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 апреля для Близнецов

Не пытайтесь, подобно герою знаменитой пьесы, гнаться сразу за двумя зайцами: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, своему желанию работать можно найти более результативное применение.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 апреля для Раков

Постарайтесь удержаться от выяснения отношений с окружающими вас людьми – особенно друзьями и близкими, и уж тем более не встревайте в чужие конфликты – окажется, как говорится, себе дороже.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 апреля для Львов

День необходимо посвятить наведению порядка – в доме, на рабочем столе и в мыслях: избавьтесь от отживших свое вещей, документов и убеждений – они мешают вам принять новое и тормозят ваше движение вперед.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 апреля для Дев

Общаясь с окружающими вас – даже весьма неприятными – людьми, постарайтесь не грубить и не повышать на них тон: последствия – увы – могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 апреля для Весов

Можно – и нужно! – мириться с людьми, с которыми вас некоторое время назад рассорили непредсказуемые обстоятельства: сегодня вы легко и просто придете с ними к консенсусу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 апреля для Скорпионов

Несмотря на то, что нынешний день – будний, лучше провести его не на работе, а дома: в тишине, покое и одиночестве, так вам не удастся ни с кем вступить в конфликт – выйти из него окажется непростым делом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 апреля для Стрельцов

Причиной ссор с окружающими может стать ваш характер, который вы не сможете – или не захотите – унять, поэтому попытайтесь хотя бы не выплескивать на них все накопившиеся у вас негативные эмоции.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 апреля для Козерогов

Решение важной профессиональной задачи, которое вы тщетно пытаетесь найти уже довольно долгое время, неожиданно придет само собой – без каких-либо усилий с ваше стороны, как будто бы снизойдет свыше

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 апреля для Водолеев

От серьезных профессиональных дел в это время рекомендуется отказаться, успехом они – по ряду причин – все равно не увенчаются, лучше заняться мелкими бытовыми хлопотами – они отвлекут от надоедливых мыслей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 апреля для Рыб

День благоприятен для укрепления личных и семейных отношений: чем больше внимания вы сегодня уделите любимому человеку, детям или пожилым родственникам, тем прочнее и счастливее будет ваша династия.

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