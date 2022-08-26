Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: день, когда категорически нельзя лгать

День, когда необходимо экономить физические силы, поскольку энергетика будет стремиться к нулю, но можно – и нужно – планировать будущее.

Слабость физическая не вызовет слабости моральной: человек будет четко оценивать свои перспективы, взвешивать стремления и возможности, что сделает намерения реальностью. В этот день также категорически нельзя лгать – даже во спасение: результат окажется прямо противоположным ожидаемому.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 августа для Овнов

Решив найти ответ на важный профессиональный вопрос, вспомните о том, что сегодня выходной: от работы толку все равно не будет, поэтому лучше найти занятие по душе – с ним все сложится наилучшим образом.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 августа для Тельцов

Везде и во всем необходимо руководствоваться чувством меры – именно оно поможет не только пережить сегодняшний день без потерь, но и выйти победителем из любой ситуации.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 августа для Близнецов

Не стоит держаться за то, что уже отжило свой век, чем бы оно ни было: от вещей, связей и отношений нужно избавляться вовремя, тогда на их место обязательно придет новое и перспективное.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 августа для Раков

С пониманием отнеситесь к желанию обидевшего вам человека признать свою неправоту и извиниться – не стоит становиться в позу и говорить, что никогда его не простите, ведь вы тоже можете совершить ошибку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 августа для Львов

Красноречие и убедительность, которые подарят вам звезды, помогут найти общий язык с любым – самым несговорчивым – оппонентом: воспользуйтесь этим обстоятельством, чтобы наладить отношения с близким человеком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 августа для Дев

День максимально благоприятен для важного проекта, но, поскольку он выпадает на выходной, речь пойдет о домашних делах – почему бы вам, например, не приступить к долгожданному ремонту.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 августа для Весов

Чем бы вы сегодня ни занимались, сосредоточьтесь на одной – самой важной для вас – цели и не отвлекайтесь на другие, в противном случае вы не преуспеете ни в чем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 августа для Скорпионов

Не стоит демонстрировать окружающим собственное превосходство, даже если вы имеете на такую позицию все основания: будьте снисходительны к окружающим вас людям, и они ответят вам благодарностью.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 августа для Стрельцов

Сегодня вы будете испытывать настоятельную потребность в общении, но это не значит, что нужно навязывать свое внимание другим людям – возможно, они не готовы к тому, чтобы посвятить вам свое время.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 августа для Козерогов

День, когда общение с природой принесет максимум положительных эмоций, поэтому при первой же возможности необходимо отправляться в лес, на речку или, на худой конец, в ближайший парк.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 августа для Водолеев

Сегодня для вас очень важно соблюдать осторожность при пользовании бытовыми – как электрическими, так и простыми – приборами: даже банальный нож может стать причиной неприятности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 августа для Рыб

Неожиданная прибыль – в виде чьей-то финансовой помощи или подарка – придется как нельзя кстати, особенно для тех представителей знака, которые за последнее время успели изрядно поиздержаться.

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