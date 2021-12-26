Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избавляться от груза прошлого

День, в течение которого, чтобы получить что-то новое, необходимо расчистить для него место, разрушив старое.
Время перемен – не самое комфортное для психики человека, но оно необходимо: необходимо отказываться от всего, что отжило свой век и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия – от работы до личных отношений – на новое и перспективное.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 декабря для Овнов
Решение, которое вы приняли, может не понравиться окружающим вас людям – как родным, так и коллегам, но это не значит, что вы должны изменить его в угоду кому-то – необходимо твердо стоять на своем.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 декабря для Тельцов
Велика вероятность неадекватного поведения близких людей, к происходящему нужно относиться с пониманием: других родственников у вас все равно не будет, а эти уже завтра успокоятся.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 декабря для Близнецов
Услышав неприятную сплетню о себе, задумайтесь о том, зачем вам ее передали – в чем состоит интерес человека, который хочет любыми доступными способами вывести вас из себя.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 декабря для Раков
Ссоры, которые могут возникать сегодня между вами и близкими людьми, всего лишь отражение влияния Луны, так что считать их признаком ухудшения отношений и паниковать по этому поводу не стоит.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 декабря для Львов
На агрессию, с которой вы можете столкнуться в это время, не стоит реагировать зеркально – лучше огорошить недоброжелателя своим спокойствием, не обратив на провокацию никакого внимания.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 декабря для Дев
Любое "деловое" предложение, которое вам будут преподносить как исключительно выгодное, необходимо рассматривать тщательно – практически под микроскопом: скорее всего, вас захотят обмануть.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 декабря для Весов
Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт, даже если это кажется необходимым: как это часто случается, враждующие стороны помирятся, а вы останетесь виноватыми для каждой из них.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 декабря для Скорпионов
На это день не стоит планировать деловые встречи и важные переговоры: партнеры не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время впустую.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 декабря для Стрельцов
Соблюдайте осторожность: не посещайте места большого скопления людей, особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных личностей, который в преддверие праздника особенно много.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 декабря для Козерогов
День, когда необходимо соблюдать умеренность во всем – особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 декабря для Водолеев
Не лучшее время для финансовых операций – даже пополнение телефонного счета, не говоря уже об открытии банковских карт и депозитов, лучше перенести их на другой день.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 декабря для Рыб
Девиз дня: молчание – золото, чем меньше вы будете говорить, тем лучше для вас: велика вероятность нажить смертельных врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов.
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