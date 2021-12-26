Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избавляться от груза прошлого

Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избавляться от груза прошлого

День, в течение которого, чтобы получить что-то новое, необходимо расчистить для него место, разрушив старое.

Время перемен – не самое комфортное для психики человека, но оно необходимо: необходимо отказываться от всего, что отжило свой век и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия – от работы до личных отношений – на новое и перспективное.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 декабря для Овнов

Решение, которое вы приняли, может не понравиться окружающим вас людям – как родным, так и коллегам, но это не значит, что вы должны изменить его в угоду кому-то – необходимо твердо стоять на своем.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 декабря для Тельцов

Велика вероятность неадекватного поведения близких людей, к происходящему нужно относиться с пониманием: других родственников у вас все равно не будет, а эти уже завтра успокоятся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 декабря для Близнецов

Услышав неприятную сплетню о себе, задумайтесь о том, зачем вам ее передали – в чем состоит интерес человека, который хочет любыми доступными способами вывести вас из себя.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 декабря для Раков

Ссоры, которые могут возникать сегодня между вами и близкими людьми, всего лишь отражение влияния Луны, так что считать их признаком ухудшения отношений и паниковать по этому поводу не стоит.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 декабря для Львов

На агрессию, с которой вы можете столкнуться в это время, не стоит реагировать зеркально – лучше огорошить недоброжелателя своим спокойствием, не обратив на провокацию никакого внимания.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 декабря для Дев

Любое "деловое" предложение, которое вам будут преподносить как исключительно выгодное, необходимо рассматривать тщательно – практически под микроскопом: скорее всего, вас захотят обмануть.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 декабря для Весов

Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт, даже если это кажется необходимым: как это часто случается, враждующие стороны помирятся, а вы останетесь виноватыми для каждой из них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 декабря для Скорпионов

На это день не стоит планировать деловые встречи и важные переговоры: партнеры не будут настроены на нахождение общего языка, поэтому вы ничего не добьетесь, а только потеряете время впустую.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 декабря для Стрельцов

Соблюдайте осторожность: не посещайте места большого скопления людей, особенно важно обходить стороной агрессивно и неадекватно настроенных личностей, который в преддверие праздника особенно много.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 декабря для Козерогов

День, когда необходимо соблюдать умеренность во всем – особенно это касается питания, на которое необходимо обратить особое внимание, поскольку любое переедание чревато недомоганием.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 декабря для Водолеев

Не лучшее время для финансовых операций – даже пополнение телефонного счета, не говоря уже об открытии банковских карт и депозитов, лучше перенести их на другой день.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 декабря для Рыб

Девиз дня: молчание – золото, чем меньше вы будете говорить, тем лучше для вас: велика вероятность нажить смертельных врагов из-за непродуманных или сказанных в неудачный момент слов.

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