Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда важно анализировать поступки

Гороскоп на 27 декабря / © Credits

Действуя активно и решительно, необходимо, тем не менее, параллельно важно анализировать поступки — как сегодняшние, так и недавнего времени, а также извиняться перед теми, кому мы — вольно или невольно — нанесли обиду.

Необходимо завершить начатые, но по какой-то причине отложенные до лучших времен дела, в противном случае они будут энергетически блокировать новые начинания.

Овен

День — что вполне логично в субботу — необходимо посвятить отдыху, в противном случае стремительно иссякающих сил не хватит ни на предпраздничные хлопоты, ни на празднование самого Нового года.

Телец

Необходимо сдерживать негативные эмоции: которых сегодня окажется больше, чем хотелось бы: будучи выплеснутыми наружу, они не только испортят отношения с окружающими, но и оставит в неловкое положение.

Близнецы

Все, что запланировано на сегодня — даже если речь идет о бытовых хлопотах, желательно сделать в первой половине дня, потому что после обеда энергии станет меньше, и время нужно будет посвятить отдыху.

Рак

Можно делать все, что откладывалось на неопределенное время: например, устраивать предпраздничную генеральную убору, которая позволит не только навести порядок в доме, но и наполнить его благотворной энергией.

Лев

Имеет смысл на время отложить в сторону домашнюю работу и заняться собой: погулять на свежем воздухе или посетить салон красоты — все это пойдет на пользу как физическому, так и моральному здоровью.

Дева

Важно сдерживать возникшее в этот день недовольство — прежде всего, касающееся близких людей, даже если оно будет иметь под собой основания: ссора может оказаться не только крайне неприятной, но и продолжительной.

Весы

Можно — и нужно! — обратиться к хозяйственному проекту, который был отложен на потом: сегодня сложатся благоприятные условия для его реализации — результаты во многом облегчат жизнь и работы по дому.

Скорпион

От колкостей и обидных шуток сегодня не время — человек, которому они будут адресованы, может оказаться насколько впечатлительным, настолько злопамятным и при каждом удобном случае станут упоминать вам о нем.

Стрелец

Успех ждет, прежде всего, тех, кто сумеет четко организовать свой рабочий день: несмотря на то, что речь идет исключительно о домашних хлопотах, загодя составить подробный план и методично ему действовать.

Козерог

Расслабленное состояние вряд ли даст возможность сделать все, что запланировано на сегодня, поэтому можно отложить предпраздничные хлопоты и заняться чем-нибудь приятным — например, своим хобби.

Водолей

О любых бытовых и профессиональных неурядица, которые сегодня могут казаться трагедией, уже завтра вы и не вспомните, поэтому нужно хорошо подумать: стоит ли тратить на них драгоценные нервные клетки.

Рыбы

День не подходит для принятия серьезных решений: даже если на вас будут давить ваши близкие, требуя немедленного ответа, возьмите тайм-аут хотя бы сутки — уже завтра вы по-другому посмотрите на сложившуюся ситуацию.

