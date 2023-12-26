Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день мощной – позитивной – энергетики

Он благоприятен для того, чтобы приступить к реализации важного проекта, который до сих пор числился только в планах, поскольку никто из нас не знал, с какой стороны к ним подступиться. Главное, чтобы намерения были исключительно созидательными – разрушать сегодня ничего нельзя.

Овен

Представителям вашего знака, пожалуй, единственным в зодиакальном круге не стоит приступать к новым проектам: время для их реализации еще не пришло, поэтому желательно сначала довести до ума старые.

Телец

Не стоит верить людям, которые захотят опорочить в ваших глазах близкого вам человека: сначала желательно проверить их слова – велика вероятность того, что они окажутся банальным наговором.

Близнецы

Решая профессиональные вопросы, не гонитесь за количеством – вы можете добиться высоких показателей, но при этом пострадает качество, а это не лучшим образом отразится на вашем авторитете.

Рак

Каким бы привлекательным ни показался вам новый знакомый, не стоит вступать с ним в серьезные отношения – они не станут ни счастливыми, ни долговременными, и кроме разочарования ничего больше не принесут.

Лев

День идеально подходит для начала нового проекта, который долго ожидал своего часа: условия для его реализации сложатся максимально благоприятные, поэтому не стоит терять времени.

Дева

От домашних хлопот сегодня лучше отказаться – в этом смысле все пойдет не так, поэтому лучше сосредоточиться на решении профессиональных вопросов или, если получится, немного отдохнуть.

Весы

Представители вашего знака не любят решительных действий, поскольку они нарушают важное для вас психологическое равновесие, но сегодня – если вы хотите добиться успеха – без них не обойтись.

Скорпион

Звезды рекомендуют навести порядок в делах, подтянув зависшие "хвосты" – причем это касается не только профессиональной деятельности, но и решения бытовых вопросов – перед праздником это особенно актуально.

Стрелец

Время благоприятно для занятий делом, которое вы давно планировали, но при этом никак не могли приступить к его реализации – похоже, наконец-то пришло время перейти от намерений к активным действиям.

Козерог

Не стоит отправляться в парикмахерскую, даже если вы заранее планировали этот визит: неудачная стрижка не только не лучшим образом отразится на внешности, но и приведет к жизненным проблемам.

Водолей

Сегодня – как никогда – важно следить за своим настроением: хорошее будет свидетельствовать о том, что в вашей жизни все развивается в нужном ключе, а плохое – о наличии проблем, которые нужно решать.

Рыбы

Откажитесь от посещения мест большого скопления людей, а коль скоро это будет невозможно, постарайтесь там не задерживаться – в противном случае велика вероятность подхватить инфекцию.

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