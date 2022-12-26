Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день, можно ставить перед собой любые цели

День, когда можно ставить перед собой любые – даже самые труднодостижимые – цели, но необходимо тщательно их обдумывать.
Поспешность в действиях сегодня – впрочем, как и всегда – до добра не доведет, наоборот, станет причиной досадных ошибок, которые поставят под сомнение целый – промежуточный или финальный – этап работы. Звезды также настоятельно просят представителей всех знаков Зодиака, отказаться от мести, для которой могут сложиться максимально удачные условия: простите обидчика – и вы будете удивлены тому, как красиво и утонченно за вас отомстит ему жизнь.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 декабря для Овнов
День благоприятен для общения с друзьями и близкими – особенно теми, с кем вы не виделись целую вечность: душевный разговор с ними станет красивой финальной точкой уходящего года и началом следующего.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 декабря для Тельцов
Работа, несмотря на предпраздничное настроение, конечно же, потребует вашего внимания, но стоит помнить о том, что свет не сошелся на ней клином: уделите внимание близкому человеку – он очень этого ждет.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 декабря для Близнецов
Самое время помириться с теми, с кем вы – вольно или невольно – поссорились некоторое время назад: не стоит тащить в новый год старый конфликт – лучше разрешить все противоречия сейчас.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 декабря для Раков
День потребует максимальной осторожности в отношении чужих вещей и денег: не стоит одалживать их даже ненадолго, потому что с возвратом могут возникнуть проблемы и вы попадете в незавидное положение.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 декабря для Львов
Звезды предостерегают вас от проявления заносчивости и зазнайства: обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы покажете себя с противоположной стороны, и станете объектом для насмешек.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 декабря для Дев
Оказавшись в затруднительном положении, обращайтесь за помощью к близким людям: они не только окажут вам необходимое содействие, но и – что немаловажно – сделают это совершенно бескорыстно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 декабря для Весов
Если вы чувствуете за собой какую-нибудь – даже незначительную – вину перед другим человеком, сделайте все для того, чтобы ее загладить: сегодня обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 декабря для Скорпионов
В поисках ответа на важный вопрос – как делового, так и личного характера, обратите внимание на знаки, которые будут попадаться вам буквально на каждом шагу – они плохого не посоветуют.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 декабря для Стрельцов
Несмотря на большое количество дел, которые вам надо завершить до Нового года, следуйте совету спешить, не торопясь: как ни странно, но именно в таком – легком – режиме вам удастся успеть все задуманное.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 декабря для Козерогов
Возможно, начальство предложит вам взять на себя дополнительные – то есть, чужие – обязанности, не стоит идти у него на поводу: каждый должен заниматься своими делами, тем более что у вас и так их предостаточно.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 декабря для Водолеев
Не пытайтесь объять необъятное, все равно у вас это не получится: планомерно и поступательно "закрывайте" вопросы, которые были вами запланированы, и только если успеете, идите на перевыполнение плана.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 декабря для Рыб
Нежелательно входить в новый год с долгами – причем как материальными, так и моральными, поэтому нынешний день максимально благоприятен для того, чтобы их вернуть – на душе сразу станет легче.
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