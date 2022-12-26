Гороскоп на 27 декабря для всех знаков Зодиака: день, можно ставить перед собой любые цели

День, когда можно ставить перед собой любые – даже самые труднодостижимые – цели, но необходимо тщательно их обдумывать.

Поспешность в действиях сегодня – впрочем, как и всегда – до добра не доведет, наоборот, станет причиной досадных ошибок, которые поставят под сомнение целый – промежуточный или финальный – этап работы. Звезды также настоятельно просят представителей всех знаков Зодиака, отказаться от мести, для которой могут сложиться максимально удачные условия: простите обидчика – и вы будете удивлены тому, как красиво и утонченно за вас отомстит ему жизнь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 декабря для Овнов

День благоприятен для общения с друзьями и близкими – особенно теми, с кем вы не виделись целую вечность: душевный разговор с ними станет красивой финальной точкой уходящего года и началом следующего.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 декабря для Тельцов

Работа, несмотря на предпраздничное настроение, конечно же, потребует вашего внимания, но стоит помнить о том, что свет не сошелся на ней клином: уделите внимание близкому человеку – он очень этого ждет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 декабря для Близнецов

Самое время помириться с теми, с кем вы – вольно или невольно – поссорились некоторое время назад: не стоит тащить в новый год старый конфликт – лучше разрешить все противоречия сейчас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 декабря для Раков

День потребует максимальной осторожности в отношении чужих вещей и денег: не стоит одалживать их даже ненадолго, потому что с возвратом могут возникнуть проблемы и вы попадете в незавидное положение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 декабря для Львов

Звезды предостерегают вас от проявления заносчивости и зазнайства: обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы покажете себя с противоположной стороны, и станете объектом для насмешек.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 декабря для Дев

Оказавшись в затруднительном положении, обращайтесь за помощью к близким людям: они не только окажут вам необходимое содействие, но и – что немаловажно – сделают это совершенно бескорыстно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 декабря для Весов

Если вы чувствуете за собой какую-нибудь – даже незначительную – вину перед другим человеком, сделайте все для того, чтобы ее загладить: сегодня обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 декабря для Скорпионов

В поисках ответа на важный вопрос – как делового, так и личного характера, обратите внимание на знаки, которые будут попадаться вам буквально на каждом шагу – они плохого не посоветуют.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 декабря для Стрельцов

Несмотря на большое количество дел, которые вам надо завершить до Нового года, следуйте совету спешить, не торопясь: как ни странно, но именно в таком – легком – режиме вам удастся успеть все задуманное.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 декабря для Козерогов

Возможно, начальство предложит вам взять на себя дополнительные – то есть, чужие – обязанности, не стоит идти у него на поводу: каждый должен заниматься своими делами, тем более что у вас и так их предостаточно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 декабря для Водолеев

Не пытайтесь объять необъятное, все равно у вас это не получится: планомерно и поступательно "закрывайте" вопросы, которые были вами запланированы, и только если успеете, идите на перевыполнение плана.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 декабря для Рыб

Нежелательно входить в новый год с долгами – причем как материальными, так и моральными, поэтому нынешний день максимально благоприятен для того, чтобы их вернуть – на душе сразу станет легче.

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