Гороскоп на 27 февраля для всех знаков Зодиака: день, который надо просто пережить

Не самый приятный день лунного календаря, плохую энергетику которого нельзя преодолеть, поэтому его надо просто пережить.

Весь негатив, присутствующий как внутри человека, так и в окружающем его пространстве, в первом случае выходит наружу, а во втором – активизируется. Необходимо опасаться конфликтов любого уровня: даже, казалось бы, незначительная – но не оцененная по достоинству – ссора может иметь более чем серьезные последствия. Раздражительность, которую мы можем испытывать в этот день, будет обусловлена переутомлением и, как следствие, потере моральных и физических сил, так что имеет смысл найти время для отдыха.

Овен

Получив привлекательное предложение занять место в солидной фирме, освободившееся после ухода предыдущего сотрудника: сначала наведите справки – возможно, он уволился по причине, которая вас насторожит.

Телец

Плохое настроение, которое "накроет" вам с самого утра, не стоит "лечить" при помощи алкоголя – бокал красного вина перед сном вам не поможет, а большая доза более крепкого напитка и вовсе – выбьет из колеи.

Близнецы

Навязчивые мысли, которые могут преследовать вас в течение дня, не будут иметь под собой реального основания, так что не стоит на них сосредотачиваться – зачем тратить силы на то, что не имеет значения.

Рак

Нежелательно браться за сложные профессиональные дела – в них неожиданно могут обнаружиться "подводные камни", которые не видны на первый взгляд, но именно они могут затормозить вашу работу.

Лев

Не вмешивайтесь в чужой конфликт, даже если речь будет идти о ссоре двух близких вам людей: скорее всего, виноваты в случившемся оба, а значит вам придется выбирать кого-то одного – это будет непросто.

Дева

Необходимо избегать места массового скопления людей, особенно если они настроены агрессивно – от такой толпы может исходить реальная опасность, да и о вероятности подхватить вирус также забывать не стоит.

Весы

День, когда представителям вашего знака необходимо стать настоящими эгоистами: сначала необходимо обратить внимание на свои собственные дела, а уж потом – если останется время – переключиться на других.

Скорпион

Занимаясь решением профессиональных вопросов, взвешивайте свои силы: взяв на себя слишком много, вы рискуете надорваться, а, значит, уже завтра ваша работоспособность может всерьез снизиться.

Стрелец

Постарайтесь сдержать негатив по отношению к окружающим вас людям, даже если объективно они будут этого заслуживать, в конечном итоге любое зло – даже на ментальном уровне – отразиться, прежде всего, на вас самих.

Козерог

Нежелательно общаться с людьми, адекватность которых будет вызывать у вас сомнения: толку от таких бесед все равно не предвидится, а вот расход нервных клеток может оказаться чрезмерным.

Водолей

Действительность, которая сегодня может вас разочаровать, необходимо воспринимать с философским спокойствием: исправить вам все равно ничего не удастся, к тому же, уже завтра ситуация наладится.

Рыбы

Несмотря на насыщенный рабочий график, нужно найти время не только для труда, но и для отдыха: важно помнить, что моральные и – особенно! – физические силы не безграничны, поэтому их необходимо восстанавливать.

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