Гороскоп на 27 июля для всех знаков Зодиака: день, когда можно добиться высокий результатов

Цветы

Реклама

В это время можно будет добиться любых — как профессиональных и финансовых, так и личных — результатов, но только в том случае, если приложить к их достижению максимум усилий. Любителям получать желаемое даром, рассчитывать на удачу, увы, не придется.

Можно принимать важные решения, которые мы до сих пор откладывали на потом — теперь на не подведет ни чутье, ни логическое мышление: нам удастся определиться с самым приемлемым результатом. Единственный «минус» нынешних лунных суток — резкие перепады настроения, но их придется перетерпеть.

Овен

Работая над новым проектом, ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах — это поставит аннулирует все усилия, которые вы героически предпринимали в течение длительного времени, а это будет обидно.

Реклама

Телец

Сегодня можно — и нужно — принимать важные — как профессиональные, так и личные — решения, со временем вы поймете, что они окажутся правильными и единственно возможными в данной конкретной ситуации.

Близнецы

Зависть, которую могу в это время могут испытывать к вам не только знакомые, но и друзья, с одной стороны, огорчит вас, а с другой, не сможет не порадовать: значит, по жизни ы движетесь в верном направлении.

Рак

Необходимо рассмотреть возможность возвращения к работе над проектом, от которого вы по объективным причинам отказались некоторое время назад: возможно, пришла пора наконец-то завершить его воплощение в жизнь.

Лев

Можно приступать к работе над любыми начинаниями — правда, успешными они будет только в том случае, если, занимаясь им, вы будете выкладываться по полной, а не ждать, пока все как-нибудь устроится само по себе.

Реклама

Дева

День благоприятен для сюрпризов в личной жизни — в ней возможны события, которых вы так долго ждали, что уже и перестали надеяться, и совершенно напрасно — похоже, счастье на этот раз близко как никогда.

Весы

Начиная новую рабочую неделю, обязательно продумайте тактику и стратегию своих действий, при помощи которых вы будете решать профессиональные задачи — успех для вас сейчас будет особенно важен.

Скорпион

Приятные денежные поступления, которые возможны в этот день, не у всех будут одинаково серьезными, но это никак не повлияет на пользу, которую они вам принесут: с их помощью вы сможете решить «зависшие» вопросы.

Стрелец

Интриги коллег-конкурентов, о которых вам станет известно в этот день, обусловлены обыкновенной завистью и понимаем того, что вашего уровня они — во всяком случае в данный момент достичь никак не смогут.

Реклама

Козерог

Предстаивтелям знака стоит приготовиться к тому, что новый проект, который вам могут предложить в это время, потребует значительное количество усилий, но и результат, которые вы получите, будет того стоить.

Водолей

Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещено, заходить на этом пути слишком далеко все-таки не следует: чисто символического поступка — например, покупки лотерейного билета — будет вполне достаточно.

Рыбы

Наверняка вас расстроит непорядочное поведение знакомому человеку, которому вы привыкли доверять, но это будет означать одно: его миссия в вашей жизни закончена, а, значит, его надо опустить, как говорится, с миром.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров