Гороскоп на 27 июля для всех знаков Зодиака: день, когда ничего не происходит случайно

День, когда внешний негатив покушается на наше внутреннее содержание, делая людей равнодушными и апатичными.
В это время ничего не происходит случайно – все, как плохое, так и хорошее – предопределено совершенными ранее поступками, так что – в любом случае – пенять можно только на себя. Для серьезных дел и решения важных вопросов день не предназначен – их лучше перенести.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 июля для Овнов
Нежелательно отвечать на выпады недоброжелательно настроенных людей адекватным образом – ничего кроме конфликта, который ни вам, ни им не нужен, это не принесет, так что лучше проигнорировать их и промолчать.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 июля для Тельцов
День благоприятен для любых финансовых операций – особенно тех, в которых важен баланс: вы легко сведете дебет с кредитом, заплатите по всем счетам и рассчитаетесь с зависшими долгами.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 июля для Близнецов
От желающих взвалить на ваши плечи свою работу не будет отбоя, но делать этого не стоит: времени у вас это занятие отнимет много, а благодарности – ни материальной, ни хотя бы моральной – дождаться не удастся.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 июля для Раков
Главное в этот день – уверенно и напористо идти к достижению цели, которую вы перед собой поставили: от вашей любимой тактики "шаг вперед и два назад" лучше отказаться – удача любит упорных.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 июля для Львов
Близких людей не стоит обманывать в любой день, но сегодня ложь особенно нежелательна: она довольно быстро обнаружится, и отношения, которыми вы очень дорожите, будут разрушены раз и навсегда.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 июля для Дев
Пополнить запас энергии, недостаток которой вы сегодня будете ощущать, можно, занимаясь любимым делом и общаясь с теми, у кого ее в избытке – маленькими детьми и домашними животными.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 июля для Весов
День подходит для решительных действий профессионального плана, но – с одним условием: каждый шаг должен быть продуман, а его последствия – тщательно просчитаны, в противном случае велик риск ошибки.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 июля для Скорпионов
День идеально подходит для занятий благотворительностью: чем больше хороших поступков вы сегодня сделаете, тем значительнее будет благодарность, которую в результате пошлет вам судьба.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 июля для Стрельцов
Не имеет значения, чем вам сегодня придется заниматься – приступать к реализации важного профессионального проекта или наводить порядок в доме, необходимо составить подробный план и следовать ему.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 июля для Козерогов
Не стоит ни о чем спорить с близким человеком: предмет спора не стоит последствий, которые можно будет получить в результате – дело может дойти до серьезного конфликта, который разрушит отношения.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 июля для Водолеев
Общение с окружающими вас людьми лучше свести к минимуму: под маской благожелательного человека может скрываться психически неуравновешенная и представляющая опасность особа.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 июля для Рыб
В это время нежелательно делать хоть какой-нибудь выбор, даже если он будет касаться сорта конфет в супермаркете – он заведомо окажется неверным, и вам впоследствии придется о нем пожалеть.
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