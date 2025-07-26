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Гороскоп на 27 июля для всех знаков Зодиака: день, когда придется сделать выбор между добром и злом
День, когда каждому из нас — хотим мы того или нет — придется сделать выбор между добром и злом.
Важно помнить, что зло может довольно активно навязывать себя, делая весьма заманчивые предложения, добро же — по сложившейся традиции — решит, что не нуждается в излишней рекламе и подкупе, и будет скромно «стоять» в сторонке.
Что, в результате, выбрать — решать только нам самим, но необходимо помнить о цене, которую в любом случае рано или поздно придется заплатить.
Овен
День благоприятен для активных действий — поскольку речь идет о выходном, можно предположить, что и хлопоты будут соответствующими — например, почему бы не затевать генеральную уборку в доме.
Телец
Плохое настроение, которое может с головой накрыть вас в этот воскресный день, не должно отражаться на окружающих людях — особенно это касается родных и близких, которые болезненно воспримут его перепады.
Близнецы
Негативные эмоции будут сменяться позитивными, и это может стать причиной нервного срыва — чтобы подобного не произошло, необходимо сдерживать свои чувства, выравнивая таким образом их фон.
Рак
Злом на зло и резкость на редкость не стоит отвечать всегда, но сегодня — особенно, до добра это не доведет: попробуйте улыбнуться в ответ на выпад недоброжелателя, и вы увидите, как он изменится по отношению к вам
Лев
Не спешите вкладывать деньги в проект, участие в котором предложат вам достойные доверия люди: на поверку выгода от него может оказаться не такой уж безусловной, как кажется на первый взгляд.
Дева
Нежелательно бросать начатое дело, даже если оно касается всего лишь домашних хлопот, на полпути — если сил для работы совсем не останется, имеет смысл передохнуть, а потом снова взяться за выполнение задания.
Весы
В конфликте между двумя близкими вам людьми желательно соблюдать нейтралитет — приняв сторону кого-то одного, вы, скорее всего, обидите второго, а наладить с ним отношения с чистого листа будет непросто.
Скорпион
Не стоит отметать критику, какой бы неприятной они ни была, которую вы можете услышать в свой адрес: важно не только внимательно прислушаться к ней, но и сделать из нее правильные — конструктивные — выводы.
Стрелец
Свойственный вам перфекционизм может помешать закончить начатый проект: действуя в соответствии с принципом «лучшее — враг хорошего», можно переделывать его до бесконечности, что не будет иметь смысла.
Козерог
Необдуманные — сказанные в запале — слова близкого человека могут стать откровением: вы неожиданно для себя поймете, как он на самом деле к вам относится, — скорее всего, открытие будет очень приятным.
Водолей
Кипучую энергию дня необходимо направить на решение конкретной задачи, даже если для этого придется приложить усилия, в противном случае можно разрушить все вокруг, включая отношения с дорогими вам людьми.
Рыбы
С близкими людьми сегодня лучше не пререкаться: будучи в плохом настроении, они начнут придираться к любым мелочам, а вы, скорее всего, за словом в карман не полезете — отношения будут серьезно испорчены.
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