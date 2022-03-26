Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака: день, когда энергетический потенциал крайне низок

Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака: день, когда энергетический потенциал крайне низок

День покоя и погруженности в себя, который звезды настоятельно рекомендуют провести в одиночестве.

От дел – даже тех, которые заранее были запланированы на это время – нужно отказаться: энергетический потенциал крайне низок, поэтому силы лучше поберечь. Отдых предпочтителен пассивный, который не потребует серьезных физических затрат.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 марта для Овнов

Напряжение вызовут даже самые небольшие – и незначительные – дела, поэтому лучше отложить их на пару дней, а сегодня отказаться от любой деятельности – в конце концов, всех дел все равно не переделаешь.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 марта для Тельцов

Необходимо бережно относиться к финансам, которые окажутся в вашем распоряжении: легко будет войти в раж и потратить больше, чем планировалось, что нанесет урон бюджету.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 марта для Близнецов

С самого утра вы моете испытывать лень и апатию, из-за чего вам категорически не захочется что-либо делать: не стоит силой заставлять себя работать – даже домашние дела могут подождать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 марта для Раков

Даже если очень хочется что-то изменить во внешности, откажитесь от похода в парикмахерскую – этот визит не оправдает возложенных на него ожиданий, более того, о нем, вполне возможно, придется пожалеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 марта для Львов

Тем, кого обуяет жажда деятельности, звезды советуют найти себе какое-то спокойное и нехлопотное занятие: можно, например, навести порядок в документах, которые давно лежат сваленными в кучу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 марта для Дев

Звезды настоятельно советуют вам провести «работу над ошибками», которые вы могли совершить в предыдущий временной отрезок: она поможет вам избежать подобного впредь.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 марта для Весов

Ваш девиз на этот день звучит следующим образом: «Береги порядок и порядок сбережет тебя» – подготовьте вещи, которые понадобятся вам на следующей неделе, чтобы потом не тратить время на их поиски.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 марта для Скорпионов

Не стоит фокусировать внимание на недостатках близкого человека, которые у него, конечно же, есть, впрочем, как и у вас: оставьте за ним право быть таким, какой он есть, и отношения наладятся.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 марта для Стрельцов

Нежелательно вступать в финансовые отношения с кем бы то ни было, особенно брать и давать деньги в долг: как в первом, так и во втором случае с их возвращением могут возникнуть проблемы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 марта для Козерогов

Вмешиваться в чужую жизнь нежелательно всегда, а в этот день – особенно: вместо благодарности, на которую вы рассчитываете, можно неожиданно получить резкую отповедь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 марта для Водолеев

Лучшим отдыхом для вас станет смена рода деятельности: переключившись с одного занятия на другое – особенно, если речь будет идти о хобби – вы легко восстановите пришедшие в упадок силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 марта для Рыб

От общения с неприятными вам людьми – даже если необходимо будет обсудить важные вопросы – в этот день лучше отказаться: взаимопонимания вам достичь не удастся, а настроение окажется безнадежно испорченным.

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