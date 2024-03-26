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Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно провести работу над ошибками

Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно провести работу над ошибками

Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака / Фото: www.credits

Один из самых сложных дней лунного календаря, пользующийся негативной репутацией у астрологов. 

Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают негативные эмоции или пользуются репутацией токсичных. Пользы от разговоров с ними все равно не будет, а вот нервов придется потратить в большом количестве, что плохо отразится на событиях – как в профессиональной, так и в личной жизни. Также можно – и нужно – провести работу над ошибками, допущенными в предыдущий временной период: сделав правильные выводы, можно будет избежать неудач в будущем. 

Овен 

С негативной энергией дня необходимо бороться с помощью хорошего настроения, которое будет сопутствовать вам, несмотря ни на что: под его влиянием вы одолеете развеются любые "тучи". 

Телец 

Обходите стороной неадекватно настроенных людей, даже если вам покажется, что они нуждаются в помощи – это тот случай, когда благие намерения могут завести вас по известному всем адресу. 

Близнецы 

Важное решение, которое вам необходимо будет принять в этот день, потребует внимания и сосредоточенности: упустив одну – даже незначительную – деталь, вы можете ошибиться и весьма крупно. 

Рак 

Получив предложение хорошо заработать, ничего при этом не делая, вспомните народную мудрость о том, где обычно лежит бесплатный сыр: хорошо подумав и все взвесив, вам лучше отказаться. 

Лев 

Не берите на себя чужую работу, даже если вас будут очень об этом просить: скорее всего, задача, которую вам предстоит решить, с подвохом – вы о нем не подозреваете, а значит, вас хотят подставить. 

Дева 

Обидные слова, которые вы – под влиянием эмоций – можете бросить в адрес ого-то из близких вам людей, могут стать причиной серьезного конфликта: велика вероятность того, что вам так до конца и не удастся его загладить. 

Весы 

Тем из вас, кто некоторое время назад поссорился с лучшим другом, а теперь не знает, как помириться, нужно воспользоваться обстоятельствами нынешнего дня – они помогут наладить отношения. 

Скорпион 

Сегодня звезды рекомендуют вам отказаться от любых финансовых операций – слишком велика вероятность мелкой, но досадной ошибки, которая в результате может очень дорого вам обойтись. 

Стрелец 

Упрекать и обвинять кого-либо в неблаговидном поступке, подумайте о том, являетесь ли вы образцом кристальной безупречности во всем и только потом начинайте бросаться "камнями". 

Козерог 

С самого утра вам придется бороться с моральным напряжением, которое затруднит как работу, так и общение с окружающими – попробуйте противопоставить ей хорошую музыку в плеере, должно помочь. 

Водолей 

Обсуждать кого-либо – особенно за глаза – нежелательно в любое время, но сегодняшний день особенно неблагоприятен для слухов и сплетен: они очень быстро обернуться против вас самих. 

Рыбы 

Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит грубить никому, но особенно важно избегать столкновений с начальством: помните, что от него напрямую зависят как условия вашей работы, так и зарплата. 

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