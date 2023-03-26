Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно восстанавливать справедливость

Поток энергии, который снизойдет сегодня на все знаки Зодиака, может сделать реальностью любой – даже самый сложный – проект.

Правда, придется соблюсти одно, но очень важное условие: использовать его необходимо продуманно, не отклоняясь от намеченной цели и не распыляясь на мелочевку. Свои мечты и желания необходимо формулировать максимально точно, тогда, сбывшись, они принесут желаемое – без ошибок и погрешностей. Можно защищать обиженных и восстанавливать справедливость – такие поступки обязательно зачтутся "плюсом" в карму.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 марта для Овнов

В ответе на любой вопрос главным – и решающим – должен стать голос интуиции, которая сегодня превзойдет сама себя: она сможет найти правильное решение там, где забуксуют разум и логика.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 марта для Тельцов

Проекты, начатые в этот день, обещают быстро принести ожидаемый результат, причем как морального – в виде удовлетворенного самолюбия, так и материального – в виде солидных дивидендов – свойства.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 марта для Близнецов

День предоставит невиданные до сих пор профессиональные возможности – необходимо приложить усилия для того, чтобы их не упустить, в противном случае об этом очень скоро придется пожалеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 марта для Раков

Несмотря на желание побыть в одиночестве, нельзя игнорировать звонки и письма, которые будут поступать вам в это время: в них может содержаться важная профессиональная или личная информация.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 марта для Львов

Занимаясь своей – сиятельной – персоной, нельзя забывать о том, что рядом находятся люди, которые тоже нуждаются в вашем внимании – например, дети или родители, с которыми важно пообщаться именно сегодня.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 марта для Дев

У вас появится хороший шанс начать жизнь с чистого листа. Главное, не забыть извиниться перед теми, кого незаслуженно обидели – старые моральные долги будут все время тянуть вас назад.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 марта для Весов

Тем, кто давно стремится изменить жизнь к лучшему, стоит воспользоваться шансом, который предоставит нынешний день, – он может положить начало целому перечню приятных перемен.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 марта для Скорпионов

Выявить мешающую вам проблему и коренным образом исправить ситуацию можно будет только в случае честного разговора с собой: заданные себе вопросы и честные ответы подскажут правильный ответ.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 марта для Стрельцов

Ваше движение в будущее тормозят воспоминания о прошлом и связанные с ними сожаления – пора найти способ позабыть о былом, поскольку его уже не вернуть, и начать жить сегодняшним – счастливым – днем.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 марта для Козерогов

День, когда работа не даст нужных результатов, поэтому и сосредотачиваться на ней не стоит: лучше, если уж совсем неймется, навести порядок на рабочем столе, а освободившееся время посвятить уходу за собой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 марта для Водолеев

Хорошей приметой в этот день считаются перемены, даже если они будут незначительными – можно, например, переставить мебель или повесить "весенние" шторы, и жизнь заиграет новыми красками.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 марта для Рыб

Общаясь с окружающими, используйте свою врожденную способность лавировать, обходя острые углы – так вам удастся избежать никому не нужной ссоры, которая в противном случае могла бы разрушить отношения.

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