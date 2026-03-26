Гороскоп на 27 марта для всех знаков Зодиака: день, который астрологи называют «сатанинским»

Еловая ветка / © Credits

Как правило, он готовит нам много неприятных сюрпризов, среди которых сомнения и заблуждения, без которых не обойдется деятельность и в одной жизненной сфере, мошенничество и обман со стороны окружающих — в том числе, и близких людей, что может оказаться особенно обидным. Но все-таки наиболее опасными являются незнакомцы, от которых можно ожидать чего угодно, поэтому лучше отказаться от общения с ними.

Овен

Сны нынешней ночи могут показаться вам неприятными, а в отдельных случаях и кошмарными, но хорошая новость состоит в том, что он не имеет никакого отношения к реальности — можно не обращать на него внимания.

Телец

Сдерживать негативные эмоции нужно всегда, но в этот день они особенно опасны: слишком велика вероятность нервного срыва, который приведет к неприятным последствиям в отношениях с окружающими людьми.

Близнецы

Избежать все неприятностей нынешнего дня поможет пресловутое позитивное мышление: с самого утра необходимо сосредоточиться на хорошем, и оно обязательно материализуется в реальной жизни.

Рак

День, когда резкие движения, к какой бы жизненной сфере они ни относились, приведут к неприятным последствиям, поэтому их — разумеется, по возможности — нужно избегать, лучше переждать неспокойное время.

Лев

Количество критических замечаний, услышанных в это время, могут вызвать сомнения даже у таких самоуверенных людей как вы, но звезды советуют вам не рефлексировать, а сделать из услышанного конструктивные выводы.

Дева

Негативные энергии дня боятся хорошего настроения, поэтому нужно повышать его любыми доступными способами — например, вспомнить о своем хобби, которое всегда вызывает у вас позитивные эмоции.

Весы

Несмотря на присущее вам желание помирить всех со всеми, сегодня вмешиваться в чужие конфликты — даже с такими благими намерениями — не только нежелательно, но и опасное: можно попасть под чью-то горячую руку.

Скорпион

Не стоит реагировать на критику, которая может прозвучать в ваш адрес в этот день: в любом случае она будет свидетельствовать о внутренних проблемах собеседника, не имея к вам ровным счетом никакого отношения.

Стрелец

Откажисте6сь от свойственного вам — сумбурного — решения рабочих вопросов, поскольку успеха можно будет достичь только при наличии заранее составленного и четко выполняемого плана действий.

Козерог

Накануне выходных не только можно, но и нужно заняться неотложными домашними делами, что позволит не только навести идеальный порядок в своем жилье, но и избавит от одолевающих вас в это день грустных мыслей.

Водолей

Недовольство собой, которая овладеет вами в это время, вещь конструктивная, поскольку позволяет совершенствоваться, главное, не перейти грань, за которой начнет страдать ваша самооценка.

Рыбы

Как бы ни старался кто-то из окружающих задеть ваше самолюбие, старайтесь быть снисходительными и, как следствие, более умными, чем ваши оппоненты: не стоит тратить нервные клетки понапрасну.

