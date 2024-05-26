Гороскоп на 27 мая для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

Прежде всего под удар попадает психика, из-за чего любой человек становится чрезмерно впечатлительным, уязвимым и мнительным, что негативно скажется как на внутреннем состоянии, так и на репутации и авторитете. В такое время звезды, как правило, не рекомендуют нам выходить из дома, но поскольку в понедельник это практически невозможно, необходимо сократить общение с окружающими до минимума, оставив в собеседниках только тех, кого невозможно проигнорировать – например, начальство.

Овен

Отрицательная энергия дня боится хорошего настроения, поэтому нужно напугать ее своим чувством юмора: не исключено, что, столкнувшись с ним, она не сможет оказаться на вас негативного влияния.

Телец

Выбить почву из-под ног негативно настроенного по отношению к вам человека, чья неадекватность под влиянием энергий дня возрастет в разы, довольно просто: нужно просто пропускать мимо ушей его выпады.

Близнецы

Принимая важное профессиональное – или житейское – решение, не торопитесь: сначала тщательного проанализируйте все возможные последствия такого выбора, и только потом определяйтесь с ним.

Рак

На предложение хорошо заработать, практически ничего при этом не делая, лучше ответить отказом: скорее всего, речь будет идти о мошеннической схеме, участником которой вы легко можете стать.

Лев

Брать на себя чужую работу – дело заведомо неблагодарное в любой день, но сегодня делать это особенно нежелательно: результаты такой благотворительности вряд ли вас порадуют, так что лучше не рисковать.

Дева

Что бы вы ни делали, постарайтесь поступать по справедливости: нечестность может принести временную выгоду, но со временем отрицательные итоги перевесят положительные.

Весы

Постарайтесь сдержать злые слова, которые в некоторых случаях окажутся вполне обоснованными и уважительными: неизвестно, каким образом они вам отзовутся уже через несколько дней.

Скорпион

Прежде чем обсудить – и осудить – кого-то з окружающих, подумайте о том, являетесь ли вы сами кристальным образцом благопристойности – возможно, что в результате вы не станете никого оценивать.

Стрелец

Звезды призывают вас отказаться от финансовых операций любого рода, причем, как в реальной жизни, так и интернете: слишком велика вероятность стать жертвой мошенников.

Козерог

Напряжение, которое вы сможете почувствовать с самого утра, можно снять старым, проверенным и любимым вами способом – работой, но и об отдыхе при этом забывать не стоит, иначе вас надолго не хватит.

Водолей

В общении с окружающими – особенно близкими – вам людьми необходимо избегать «острых углов»: конфликтная ситуация может оказаться миной замедленного действия с непредсказуемыми последствиями.

Рыбы

Планы, которые вы будете строить в этот день, скорее всего, будут отоварнными от реальности, поэтому вряд ли окажутся пригодными для реализации – не стоит тратить на них время, силы и фантазию.

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