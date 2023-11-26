Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зл

Под их влиянием на поверхность могут выйти самые неприятные качества человеческого характера – мелочность, злобу, зависть, высокомерие, лживость, эгоизм, высокомерие, жадность, мстительность и многое другое. Можно попасть как под влияние мошенников, так и вод воздействие собственных инстинктов, что тоже до добра не доведет. Важные дела, намеченные на это время, лучше отложить.

Овен

Вероятна подлость со стороны человека, которого вы до сих пор считали одним из лучших друзей: не стоит переживать из-за того, что с ним придется расстаться – в конечном итоге, вы от этого только выиграете.

Телец

День, несмотря на его будний статус, рекомендуется провести в одиночестве – так вы не сможете выйти из себя, и никто не пострадает от вспышек немотивированной ярости, которые будут свойственны вам сегодня.

Близнецы

Несмотря на напряжение в отношениях с людьми – как близкими, так и незнакомыми – важно держать себя в руках, не допуская резких слов в их адрес, их последствия могут быть непредсказуемыми.

Рак

День благоприятен для занятий творчеством, ради которого в этот день можно пожертвовать даже непосредственной работой: некоторым из вас удастся создать настоящее произведение искусства.

Лев

Большое количество соблазнов, которые будут преследовать вас в это время, могут парализовать вашу волю: чтобы впоследствии не жалеть о допущенной слабости, постарайтесь им не поддаваться.

Дева

Энергия, которой обеспечат вас в этот день звезды, из-за своего деструктивного характера не подходит для работы – слишком велика вероятность досадных ошибок и оплошностей.

Весы

Накопившееся к этому времени недовольство может – неожиданно для вас самих – выплеснуться на близких людей, потому что они всегда находятся, как говорится, под рукой – важно контролировать свои эмоции.

Скорпион

Благоприятный день для «работы над ошибками»: проанализировав свои действия и сделав необходимые выводы, вы сможете двигаться дальше с учетом приобретенного опыта – без остановок и промедления.

Стрелец

Из-за внезапно возникшего взаимного непонимания возможны конфликты с окружающими людьми, особенно это коснется родных и близких – чтобы не испортить с ними отношения, лучше поменьше общаться.

Козерог

Не стоит ополчаться на зло и, уж тем более, идти на него войной: оно сегодня гораздо сильнее вас, поэтому велик риск пострадать – лучше отойти в сторону и подождать, пока оно хотя бы немного ослабеет.

Водолей

Важную роль в отношениях с людьми сыграет интуиция: она поможет понять, кто вам друг, а кто – несмотря на льстивые речи – враг, и в соответствии с этими знаниями скоординировать свои действия.

Рыбы

Можно – и нужно – делиться с другими тем, что у вас в избытке: что именно это будет, каждый должен решать сам – главное, делать все не под давлением, а от чистого сердца.

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