Осенний пейзаж / © Credits

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Лучшая рекомендация, которую дают нам звезды на это время — без крайней необходимости не покидать собственный дом или спланировать работу за его порогом так, чтобы все важные дела можно было осуществить, не выходя на улицу.

Если же обойтись без этого никак нельзя, необходимо ограничить свои передвижения и как можно быстрее вернуться обратно.

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Овен

Принимая важные решения — как профессионального, так и личного характера, — прислушивайтесь к внутреннему голосу — в отличие от разума, который запутается в выводах, он сможет дать хороший совет.

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Телец

Нынешний день благоприятен для работы над любыми — совершенными в недавние прошлые промахи — ошибками: сейчас их можно будет легко исправить, а заодно и сделать соответствующие выводы на ближайшее будущее.

Близнецы

Сегодня все успеет только те представители знака, кто сможет определиться с приоритетами и сосредоточиться на главном, отодвинув на второй план проекты, которые вполне могут еще какое-то время подождать.

Рак

Сегодня не только можно, но и нужно мириться с людьми, с которыми вы — нарочно или нечаянно –поссорились некоторое время назад: похоже, и ему надоел режим вынужденной тишины, и он готов пойти вам навстречу.

Лев

Не стоит демонстрировать окружающим — и прежде всего любимому человеку — свое упорство и непримиримость: возможно, в решении каких-то — не самых важных — вопросов можно пойти на уступки — он это оценит.

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Дева

Без лжи желательно обходиться в любой день, но сегодня обманывать кого-либо особенно опасно: даже если будет казаться, что это ложь во спасение: рано или поздно она обнаружится и приведет к серьезным последствиям.

Весы

Сегодня вы сможете открыть долгожданную — новую — страницу в книге собственной жизни, если, конечно, в самый ответственный момент не растеряетесь и используете редкий шанс, который подарит вам судьба.

Скорпион

Не стоит никого обижать, даже если резкие слова станут ответом на чужую грубость: ссора сегодня — как, впрочем, и в любой другой день — не нужна никому, поэтому любое разногласие необходимо решать миром.

Стрелец

Живя прошлым, вы не оставляете в своей жизни места ни настоящему, ни будущему, поэтому необходимо вернуться из былого в ваш нынешний день и сосредоточиться исключительно на нем.

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Козерог

Из-за вероятности конфликтов общение с родными и близкими людьми сегодня нужно сократить до минимума, разговаривая только на бытовые темы, без обсуждения которых нельзя обойтись, остальные — под запретом.

Водолей

Не стоит отказываться от новой должности, даже если на первый взгляд покажется, что она вам не по силам: со временем, проработав совсем немного, вы поймете, что вы буквально созданы друг для друга.

Рыбы

Встреча с человеком из прошлого будет не только приятной, но и полезной: благодаря своим знакомствам с представителями вашего непосредственного начальства он сможет оказать вам серьезную помощь в работе.

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