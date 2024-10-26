Гороскоп на 27 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы сможем предсказывать будущее

День, когда любой человек – даже считающий эзотерику мракобесием – может обнаружить у себя паранормальные способности.

Главным станет умение предсказывать будущее, которым звезды наделят – правда, только на один день – практически всех. Стоит обращать внимание на многочисленные знаки, на которые будет богат день – они могут открыть будущее. В это время также рекомендуется отправляться в поездки: вне зависимости от характера – рабочего или личного – они окажутся одинаково успешными.

Овен

Нелицеприятные замечания, которые вы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих, желательно пропустить мимо ушей, еще лучше – вообще не общаться с теми, у кого вы заведомо не вызываете приятных эмоций.

Телец

Не стоит браться за дела – даже домашние, если они потребуют от вас большого количества энергии: поскольку ее запас будет постепенно убывать, лучше заниматься решением второстепенных вопросов.

Близнецы

В компании друзей и даже в толпе на улице вам сегодня лучше не выделяться: желая произвести впечатление на окружающих, вы, скорее всего, добьетесь своей цели, но не в положительном, а в отрицательном смысле.

Рак

Не позволяйте себе не только плохих слов, но и негативных мыслей в адрес окружающих вас людей: впоследствии вы – в силу тонкости своей натуры – пожалеете об этом, но не сможете ничего исправить.

Лев

Совсем не общаться с окружающими – особенно если речь пойдет о родственниках и коллегах – вам не удастся, но выставить дистанцию между собой и ними вам вполне под силу: это поможет вам не поссориться с ними.

Дева

Необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок – они могут стать причиной травм, а также вызвать обострение хронических заболеваний, к чему необходимо отнестись со всей серьезностью.

Весы

День благоприятен для занятий, которые приносят вам удовольствие, поэтому обязательно надо пообщаться детьми, особенно если они еще маленькие, и уделить время своему хобби.

Скорпион

Ссора с лучшим другом, скорее всего, произойдет по его вине, но это не значит, что вам от этого будет легче, поэтому постарайтесь не обращать внимание на его злые шутки и неприятные для вас замечания.

Стрелец

Займитесь домашними делами, которые вы долгое время откладывали на потом: пришло время выбросить ненужное– начиная с просроченных документов и счетов и заканчивая вещами, которые вы не носите.

Козерог

Будьте внимательны к мыслям, которые сегодня будут приходить вам в голову: возможно, они будут казаться не имеющими особого значения, но на самом деле это не так – среди них попадутся по-настоящему ценные.

Водолей

Отдых, которому звезды сегодня предлагают вам посвятить день, вовсе не означает, что нужно бездельничать – почему бы вам, например, не заняться спортом или не отправиться на пешую прогулку по окрестностям.

Рыбы

С какой бы просьбой ни обратился к вам сегодня кто-то из знакомых, не торопитесь сразу отвечать согласием – сначала узнаете, что конкретно от вас потребуется – возможно, задача покажется вам неприемлемой.

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