Гороскоп на 27 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можем переоценить свои силы

Гороскоп на 27 октября / © Credits

Реклама

Особой силой в это время обладают слова, поэтому крайне важно взвешивать каждое из них, прежде чем произнести вслух. В любом случае не стоит высказывать плохие пожелания, даже если человек, которому они адресованы, объективно заслуживает негативного отношения с вашей стороны.

Овен

Несмотря на понедельник, время сегодня нужно уделить не только решению профессиональных вопросов, что, конечно же, очень важно, но и самим себе — прежде всего, отдыху и какому-то во всех отношениях приятному занятию.

Телец

Окружающие вас люди будут настроены доброжелательно и — в случае необходимости — охотно придут на помощь: звезды советуют вам воспользоваться их на редкость хорошим и доброжелательным отношением.

Реклама

Близнецы

Прежде чем приступать к работе, необходимо в самом начале рабочего дня составить четкий и рабочий план своих действий — только так вам удастся не сбиться в пути и выполнить стоящие перед вами непростые задачи.

Рак

Кто-то из колег, кто относящихся к вам недоброжелательно, может попытаться выбить вас из рабочей, а, возможно, и житейское колеи — не стоит реагировать на их слова и действия, лучше проигнорировать недругов.

Лев

Тем из вас, кто занимает руководящую должность можно — и должно — проводить совещания: кто-то из подчиненных выскажет интересное сообщение, которое в корне изменит тактику работы над важным проектом.

Дева

При помощи редкостного красноречия, которыми наградят вас сегодня звезды, вы сможете убедить кого-угодно в чем угодно — воспользуйтесь им для того, чтобы поговорить о чем-то очень важном с любимым человеком.

Реклама

Весы

На работе вы сегодня пороха точно не выдумаете, поэтому необходимо воспользоваться удобным моментом и уделить время своим родным — прежде всего, это касается маленьких детей и пожилых родственников.

Скорпион

Если вы решите посвятить этот понедельник отдыху, постарайтесь, чтобы он обязательно был активным: это поможет вам сбросить негатив, полученный в результате длительного стресса, и набраться сил для жизни и работы.

Стрелец

День, когда окружающие будут безоружны перед присущим вам обаянием: воспользуйтесь этим фактором, чтобы убедить начальство решить волнующие вас вопросы — например, повысить заработную плату.

Козерог

Как зло, так и добро, сделанные вами в этот день, в скором времени обязательно вернутся к вам бумерангом, поэтому постарайтесь никому не лгать даже в мелочах — впоследствии это может дорого вам обойтись.

Реклама

Водолей

День благоприятен для посещения начальственных и чиновничьих кабинетов: их хозяева будут доброжелательно настроены по отношению к вам и поставят визу на любом документе, который вы принесете.

Рыбы

Любое выступление на публике, даже если оно пройдет в режиме видеоконференции, обречено на успех, так что ничего не бойтесь и смело делитесь с коллегами своими знаниями, опытом и наработками.