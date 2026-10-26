Гороскоп на 27 октября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит идти у кого-то на поводу

Осенний пейзаж / © Associated Press

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Не стоит также лениться и грустить, хотя обстоятельства будут упорно склонять в этому. Следствием такого поведения и настроения может стать депрессия, поэтому их необходимо тщательно избегать.

Лучше всего — занять себя работой, она позитивно подействует на состояние духа.

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Овен

Агрессию, которая может обрушиться на вас со стороны окружающих людей, лучше всего просто не заметить: ответив на нее соответствующим образом, можно втянуться в неприятный и бессмысленный конфликт.

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Телец

Энергии дня сделают вас чрезвычайно красноречивыми и убедительными, поэтому стоит воспользоваться шансом и склонить на свою сторону даже самых упрямых и упорствующих в своих заблуждениях оппонентов.

Близнецы

Не стоит менять свои взгляды и убеждения в угоду людям, которые могут склонять вас к этому: впоследствии вы пожалеете о том, что дали одержать над собой верх, но исправить уже ничего не сможете.

Рак

Представители знака давно ждали момента, когда темная полоса в их жизни наконец-то сменится белой, и, похоже, он наконец-то настал, главное — вовремя сориентироваться и действовать по обстоятельствам.

Лев

На пути достижения важной жизненной цели не стоит употреблять нечестные средства: скорее всего, полученный результат — именно по причине вашей непорядочности — не доставит вам удовольствия.

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Дева

В этот день важно помнить об известной житейской истине: как ни старайся, всех дел все равно не переделаешь, а силы иссякают стремительно, поэтому сегодня необходимо не только работать, но и отдыхать –хотя бы время от времени.

Весы

Составляя план действий на ближайшее время, постарайтесь просчитать возможные последствия каждого своего шага — все может сложиться совсем не так, как вы задумали, так что предусмотрительность не помешает.

Скорпион

Лучший способ выйти из состояния ссоры с близким человеком — сделать решительный шаг ему навстречу: просто признайтесь себе в том, что вы тоже иногда бываете не правы — это позволит посмотреть на ситуацию иначе.

Стрелец

Секрет успеха в этот день не только в составлении подробного плана, но и в тщательном соблюдении его пунктов — пропустив даже один из них, вы выбьетесь из утвержденного ранее графика и ничего не успеете.

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Козерог

В этот день — если, конечно, вы не живете вместе — не стоит даже встречаться с близким человеком: некрасивая ссора, возможная в это время, будет иметь серьезные и даже катастрофические последствия — вплоть до расставания.

Водолей

Нежелательно общаться с людьми, которые по непонятной причине испытывают к вам неприязнь: энергия, которую они «отберут» в результате, может пригодиться для более важных и продуктивных действий.

Рыбы

Чем бы вы сегодня ни занимались, важно знать меру и уметь вовремя остановиться, в противном случае результат может быть обратным тому, на который вы рассчитывали — впрочем, такая тактика пригодится всегда.

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