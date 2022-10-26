Гороскоп на 27 октября для всех знаков Зодиака: день, когда важно сохранять равновесие

День, в течение которого – ни при каких условиях – нельзя проявлять агрессию и ввязываться в конфликты.

Она может быть опасна для всех – как для тех, от кого она исходит, так и для тех, против кого она направлена. Необходимо максимально сдерживать свои негативные эмоции, что можно сделать, если вести спокойный образ жизни и сохранять моральное равновесие. Выплеснуть накопившуюся энергию можно, занимаясь спортом, который, к тому же, даст заряд бодрости на несколько дней вперед.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 октября для Овнов

Сегодня – да и всегда – не стоит спорить с людьми, с которыми вы находитесь на разных интеллектуальных и образовательных уровнях: вы говорите на разных языках, а потому ничего друг другу не докажете.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 октября для Тельцов

Не оставляйте направленных на реализацию вашей идеи усилий, даже если покажется, что работа над ней совсем не продвигается: на самом деле осталось сделать один – серьезный – рывок и все будет завершено.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 октября для Близнецов

Если друзья предложат вам провести время вместе, не отказывайтесь: беседа за чашкой кофе принесет вам не только приятные эмоции, но и пользу – вы можете узнать очень важную информацию профессионального характера.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 октября для Раков

Не стоит подписывать договоры и заключать сделки, рассчитанные на длительную перспективу: их обстоятельства, спустя некоторое время, могут измениться и прибыль неожиданно превратится в убыток.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 октября для Львов

В салоне красоты можно делать любые процедуры за исключением стрижки – по мнению астрологов, она не только окажется неудачной и негативно скажется на внешности, но и сделает вас объектом злословия.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 октября для Дев

Чем бы вы ни занимались в этот день, не спешите: суета не поможет достичь поставленных целей – напротив, будет создавать препятствия, препятствующие плодотворной работе.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 октября для Весов

Не стоит отступать от плана действий, который был намечен накануне: выбившись из графика, вы можете попасть в цейтнот и не сделаете всего, что от вас сегодня потребуется, чем вызовете недовольство начальства.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 октября для Скорпионов

Тем, кто давно подумывает о начале собственного дела, можно делать первые шаги на этом пути: самое главное – определиться с концепцией и составить грамотный бизнес-план.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 октября для Стрельцов

День создаст благоприятные условия для подтягивания профессиональных «хвостов»: необходимо составить список недоделок последнего времени и планомерно и методично довести их до ума.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 октября для Козерогов

Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, произойдет неслучайно: этот человек откроет вам тайну, не дающую вам покоя долгое время – практически с момента расставания с ним.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 октября для Водолеев

Обращайте внимание на знаки, которые в этот день будет посылать вам судьба: чьи-то слова, которые могут показаться вам случайными, прозвучат как ответ на вопрос, который вы тщетно задаете себе в последнее время.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 октября для Рыб

Решая важные задачи – как в профессии, так и в личной жизни – прислушивайтесь к внутреннему голосу, который будет не просто говорить, а кричать о том, как надо поступить.

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