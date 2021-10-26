Гороскоп на 27 октября для всех знаков Зодиака: день, когда всем откроется жизненная мудрость

День усиления умственных способностей, когда жизненная мудрость откроется даже самым недалеким людям.
Стоит воспользоваться открывшимися возможностями, чтобы сделать работу, требующую недюжинных интеллектуальных усилий – другого столь же удачного времени придется ждать довольно долго.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 октября для Овнов
День, когда решение профессиональных вопросов стоит отодвинуть в сторону, предпочтя им вопросы бытовые – дальнейшее пренебрежение ими может привести к коллапсу в отдельно взятом доме или квартире.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 октября для Тельцов
Не стоит принимать важные решения – как профессионального, так и житейского свойства, зато можно тщательно – до мельчайших деталей – их продумать, чтобы впоследствии не ошибиться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 октября для Близнецов
Вам лучше не браться за важные и ответственные дела – присущая вам в это время рассеянность может привести к досадным ошибкам, которые, скорее всего, уже не удастся исправить.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 октября для Раков
Вы получите прекрасный шанс попробовать свои силы в педагогике, передав знания и опыт тем, кто только начинает свой путь в профессии, – обязательно им воспользуйтесь.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 октября для Львов
Будьте максимально внимательны к информации, которая поступит к вам в это время: среди совершенно бесполезных сведений, могут оказаться очень важные для вас факты, которые помогут решить важный вопрос.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 октября для Дев
Не самое подходящее время для решения глобальных задач – сейчас лучше заняться мелкими и, возможно, не лучшими делами, которые, тем не менее, обязательно нужно сделать на отлично.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 октября для Весов
Особенно внимательно необходимо отнестись к новым знаниям, которые получите в это время, они не окажутся бесполезной теорией – очень скоро вы найдете им практическое применение.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 октября для Скорпионов
Ваша задача – оказать помощь человеку, который к вам за ней обратится. Причем она необязательно должна быть материальной, доброе слово и своевременный совет действуют не менее благоприятно.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 октября для Стрельцов
Хороший день для того, чтобы строить планы – даже самые нереальные и фантастические: возможно, сейчас в это трудно поверить, но в ближайшее время они обязательно сбудутся.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 октября для Козерогов
Во избежание незначительных, но досадных травм следует соблюдать осторожность не только за рулем, но и в тренажерном зале – возможно, стоит вообще отказаться от его посещения.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 октября для Водолеев
Не стоит заниматься самообманом и выдавать желаемое за действительное: только взглянув правде в глаза, вы сможете определить, как ответить на навязший в зубах вопрос.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 октября для Рыб
Не слушайте тех, кто будет говорить вам комплименты. Разумеется, вы их достойны, но в данном случае люди, скорее всего, таким непорядочным способом будут пытаться манипулировать вами – не позволяйте им этого.
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