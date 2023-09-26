Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно совершить мощный прорыв

День, когда можно совершить мощный прорыв в любой – но, прежде всего, профессиональной – сфере деятельности.

Главное, сконцентрироваться на поставленной цели, собраться с силами и действовать быстро и решительно. Также ни в коем случае нельзя останавливаться на полдороге и, тем более, делать шаг назад, иначе можно упустить важный шанс, который повторится нескоро.

Овен

День, когда проявлять эгоизм – правда, исключительно в разумных пределах – не только можно, но и нужно: позаботившись о себе, вы накопите необходимые силы для того, чтобы впоследствии позаботиться о других.

Телец

Появление человека из прошлого, которое может произойти в этот день, не случайно: встреча будет иметь большое значение для дальнейшего течения вашей жизни – возможно, вам даже удастся обратить время вспять.

Близнецы

В достижении важных профессиональных целей вам, как ни странно это прозвучит, помогут ваши близкие: он создадут для вас тыл, без которого, как известно, не бывает фронта, то есть, успешной работы.

Рак

Подумайте о том, какие привычки, обязанности или отношения мешают вам двигаться к поставленной профессиональной – или жизненной – цели: скорее всего, если от них отказаться, дело пойдет гораздо веселее.

Лев

Плохое настроение – вот как сегодня – иногда накрывает представителей такого оптимистичного знака, как ваш: падать духом ни в коем случае не стоит – напротив, нужно взять себя в руки и продолжать действовать.

Дева

Не стоит пренебрегать недомоганием, которые вы можете ощутить сегодня: серьезными последствиями оно вам не грозит, но велика вероятность перевести острую стадию в хроническую, а этого лучше не допускать.

Весы

Не стоит напоминать о былых обидах ни друзьям, ни родственникам, в противном случае можно вывести уже позабытый конфликт на новый уровень, где справиться с ним будет совсем не просто.

Скорпион

Прилив энергии необходимо направить в мирное русло – например, на работу или домашние хлопоты, а вот от ссор с близкими – и не очень – людьми лучше отказаться, они могут иметь серьезные последствия.

Стрелец

За новые проекты сегодня браться нежелательно – посвятите день завершению старых проектов: так вы сможете не только навести идеальный порядок в делах, но и получите повод для довольства собой.

Козерог

Признав совершенные ошибки, вы окажете добрую услугу не столько тем, кого обидели, сколько самим себе: сделав правильные выводы, вы сможете избежать подобных ошибок в будущем, а это уже немало.

Водолей

Звезды настоятельно рекомендуют вам попробовать свои в творчестве: велика вероятность того, что вы обнаружите у себя способности, о которых раньше и не подозревали, и неплохо на этом заработать.

Рыбы

Недомогание, которое вы можете почувствовать в этот день, не связано с серьезным заболеванием: оно – следствие усталости, которая накопилась за последнее время, поэтому достаточно просто отдохнуть.

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