Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем умнее, добрее и отзывчивее

Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем умнее, добрее и отзывчивее

Положительно заряженная энергия дня благотворно повлияет на наши умственные и духовные – и душевные – способности.

Мы станем не только умнее, но и добрее и отзывчивее, что значительно облегчит общение с окружающими. Мы охотно будем идти навстречу другим людям, помогая им морально и материально, и смотреть на мир с оптимистической точки зрения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 27 сентября для Овнов

Даже если вы получили два высших образования и обладаете не только подтверждающими этот факт дипломами, но и соответствующими знаниями, воспользуйтесь возможностью научиться чему-нибудь новому.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 27 сентября для Тельцов

Если кто-то из друзей или близких обратится к вам за помощью, постарайтесь не отказывать – вам это, скорее всего, ничего не будет стоить, а для человека окажется важной поддержкой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 27 сентября для Близнецов

Прежде чем взяться за масштабный проект, доведите до ума уже начатые и незаконченные дела, впоследствии у вас не будет на них времени, что вряд ли понравится непосредственному начальству.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 27 сентября для Раков

Если вам понадобится помощь, ее окажет человек, от которого вы меньше всего этого ожидаете, – воспримите его участие как должное, но, тем не менее, не забудьте искренне и от души поблагодарить.

Читайте также: Астролог назвал знаки Зодиака, с которыми стоит дружить

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 27 сентября для Львов

В этот – как, впрочем, и в любой другой – день нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: тем, кто сосредоточится на словах других людей, удастся проникнуть в их тайные помыслы и замыслы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 27 сентября для Дев

Сегодня вам не удастся никого обмануть – не стоит и пытаться: ваша хитрость будет шита белыми нитками, поэтому окружающие смогут очень быстро вас раскусить и сделать соответствующий выводы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 27 сентября для Весов

Будьте внимательны к любой информации, которая поступит к вам в это время, – среди сплетен и пересудов, которые можно пропустить мимо ушей, попадутся важные именно для вас факты.

Читайте также: Астролог назвал худших мужей по знаку Зодиака

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 27 сентября для Скорпионов

В течение дня вам придется заниматься не столько решением своих вопросов, сколько проблемами других людей – в этом смысле вы неожиданно для себя окажетесь настоящим профи.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 27 сентября для Стрельцов

Узнав тайну другого человека, рассказанную им в порыве откровенности, постарайтесь тут же забыть о ней, чтобы даже случайно не проговориться – последствия могут оказаться неприятными для всех.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 27 сентября для Козерогов

В этот день найти ответ на интересующие вас вопросы не составит особого труда: так, собеседники станут заводить разговор на интересующую вас тему, а открываемые вами сайты – содержать нужный контент.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 27 сентября для Водолеев

В этот день вы легко сможете понять, когда окружающие говорят вам правду, а когда – лгут: в последнем случае человека обязательно что-нибудь выдаст – например, бегающие глаза или нездоровый румянец.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 27 сентября для Рыб

Если вам есть что скрывать, постарайтесь ограничить общение с заинтересованными в этом секрете людьми: при помощи наводящих вопросов у вас могут выведать правду.

Читайте также: Чем запомнится осень 2021 года разным знакам Зодиака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку