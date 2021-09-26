Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда мы станем умнее, добрее и отзывчивее

Положительно заряженная энергия дня благотворно повлияет на наши умственные и духовные – и душевные – способности.
Мы станем не только умнее, но и добрее и отзывчивее, что значительно облегчит общение с окружающими. Мы охотно будем идти навстречу другим людям, помогая им морально и материально, и смотреть на мир с оптимистической точки зрения.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 27 сентября для Овнов
Даже если вы получили два высших образования и обладаете не только подтверждающими этот факт дипломами, но и соответствующими знаниями, воспользуйтесь возможностью научиться чему-нибудь новому.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 27 сентября для Тельцов
Если кто-то из друзей или близких обратится к вам за помощью, постарайтесь не отказывать – вам это, скорее всего, ничего не будет стоить, а для человека окажется важной поддержкой.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 27 сентября для Близнецов
Прежде чем взяться за масштабный проект, доведите до ума уже начатые и незаконченные дела, впоследствии у вас не будет на них времени, что вряд ли понравится непосредственному начальству.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 27 сентября для Раков
Если вам понадобится помощь, ее окажет человек, от которого вы меньше всего этого ожидаете, – воспримите его участие как должное, но, тем не менее, не забудьте искренне и от души поблагодарить.
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Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 27 сентября для Львов
В этот – как, впрочем, и в любой другой – день нужно как можно меньше говорить и как можно больше слушать: тем, кто сосредоточится на словах других людей, удастся проникнуть в их тайные помыслы и замыслы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 27 сентября для Дев
Сегодня вам не удастся никого обмануть – не стоит и пытаться: ваша хитрость будет шита белыми нитками, поэтому окружающие смогут очень быстро вас раскусить и сделать соответствующий выводы.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 27 сентября для Весов
Будьте внимательны к любой информации, которая поступит к вам в это время, – среди сплетен и пересудов, которые можно пропустить мимо ушей, попадутся важные именно для вас факты.
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Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 27 сентября для Скорпионов
В течение дня вам придется заниматься не столько решением своих вопросов, сколько проблемами других людей – в этом смысле вы неожиданно для себя окажетесь настоящим профи.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 27 сентября для Стрельцов
Узнав тайну другого человека, рассказанную им в порыве откровенности, постарайтесь тут же забыть о ней, чтобы даже случайно не проговориться – последствия могут оказаться неприятными для всех.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 27 сентября для Козерогов
В этот день найти ответ на интересующие вас вопросы не составит особого труда: так, собеседники станут заводить разговор на интересующую вас тему, а открываемые вами сайты – содержать нужный контент.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 27 сентября для Водолеев
В этот день вы легко сможете понять, когда окружающие говорят вам правду, а когда – лгут: в последнем случае человека обязательно что-нибудь выдаст – например, бегающие глаза или нездоровый румянец.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 27 сентября для Рыб
Если вам есть что скрывать, постарайтесь ограничить общение с заинтересованными в этом секрете людьми: при помощи наводящих вопросов у вас могут выведать правду.
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