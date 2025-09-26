Гороскоп на 27 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда слова будут иметь особое значение

Гороскоп на 27 сентября / © Credits

Реклама

Не стоит никого обижать и проклинать, желать кому бы ни было зла, ругаться и «рисовать» вслух или в воображении мрачные картины — все произнесенное сбудется, причем, тогда, когда мы меньше всего будем этого ожидать.

Овен

Удача будет сопутствовать тем, кто не жалеет времени и сил на помощь другим людям — в таком случае как их, так и ваши собственные проблемы решатся легко и быстро, как будто бы по мановению волшебной палочки.

Телец

Не стоит скрывать свои таланты и способности, по возможности необходимо проявить их в полной мере — это может повлечь за собой приятные профессиональные перспективы, которых вы давно добиваетесь.

Реклама

Близнецы

В этот день, используя подаренное вам природой и звездами красноречие, вы сможете убедить в своей правоте даже самого несговорчивого собеседника — стоит воспользоваться этим шансом, чтобы решить важный вопрос.

Рак

День благоприятен для общения на всех уровнях — даже если у вас не будет возможности встретиться с друзьями или знакомыми, используйте для общения телефон и интернет, получится не хуже, а, возможно, и лучше

Лев

Тем, кто давно подумывает о смене места работы, рекомендуется активнее заняться поиском вакансий — можно отправлять резюме, записываться на собеседования и просить друзей напрячь их связи в этой отрасли.

Дева

Нежелательно давать поспешные и необдуманные обещания, даже если вас будут к этому вынуждать окружающие — вы не сможете сдержать слово и заслужите репутацию несерьезного и легкомысленного человека.

Реклама

Весы

Сегодня можно приступать к реализации любого — даже очень сложного и трудоемкого — профессионального проекта, главное, заниматься только им, а не распылять свои — увы, ограниченные — силы на несколько дел сразу.

Скорпион

День редкой и исключительной трудоспособности, в течение которого можно будет переделать такое количество — преимущественно хозяйственных — дел, на которое раньше ушла бы как минимум неделя, а, возможно, и больше.

Стрелец

День благоприятен для проведения разного рода переговоров — прежде всего, личного свойства: собеседники охотно пойдут вам навстречу и сделают все, о чем вы просите, особенно если они пройдут в неформальной обстановке.

Козерог

Несмотря на выходной, нынешний день — хорошее время для разговора с начальством — оно будет готово услышать вас и пойти навстречу в отношении всех просьб, с которыми вы к нему обратитесь.

Реклама

Водолей

При всей вашей любви к общению разговоры сегодня лучше ограничить — нужной вам информации они не дадут, а драгоценную энергию, необходимую для жизни и домашней работы, отнимут.

Рыбы

Необходимо тщательно гнать от себя любой негатив, от чего — или от кого — бы он ни исходил: хорошее настроение поможет вам справиться с любой задачей, которую выв этот день перед собой поставите.

Читайте также: