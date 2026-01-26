Гороскоп на 27 января для всех знаков Зодиака: день, когда можно начинать ремонт и сажать цветы

Заснеженная дорога / © Credits

Лучше всего сложатся дела, имеющие земной — в прямом и переносном смысле этого слова — характер: можно приступать к строительству дома или дачи, делать ремонт — как косметический, так и глобальный — и даже сажать или пересаживать домашние цветы. Приветствуются любые добрые дела — благодарность за них не заставит себя долго ждать.

Овен

Необходимо бережно относиться к хорошему настроению, которое будет сопутствовать представителям знака с самого утра, и поддерживать его всеми возможными — разумеется, непредосудительными — и способами.

Телец

Убедить в своей правоте любого собеседника можно будет, использовать дар красноречия, которым наделят вас сегодня звезды: стоит воспользоваться этим обстоятельствам, чтобы решить важный профессиональный вопрос.

Близнецы

Не стоит идти на поводу у незнакомых людей, даже если они будут выглядеть убедительными, заслуживающими доверия и, чего уж там греха таить, привлектаельными: велик риск того, что они окажутся мошенниками.

Рак

День, когда особенно важно испытывать благодарность судьбе и окружающим вас людям за все, что они сегодня для вас сделают, тогда поток подарков, которые вы сможете получить, окажется нескончаемым.

Лев

Свободное от работы время, несмотря на начало рабочей недели, желательно посвятить своей семье: близкие люди, которые в последнее время видят вас не так уже и часто, особенно сильно нуждаются в вашей любви и внимании.

Дева

Принимая важные решения, необходимо тщательно проанализировать сложившиеся обстоятельства и взвесить все возможные «за» и «против», чтобы впоследствии не жалеть о скоропалительных выводах.

Весы

Окружающие будут воспринимать вас как авторитетного и заслуживающего доверия человека, советы которого обладают огромной ценностью — постарайтесь не разочаровать тех, кто обратиться к вам за помощью.

Скорпион

Трещину, которая — впрочем, вполне ожидаемо — может возникнуть в отношениях с близким человеком, необходимо «цементировать» без промедления, ни в коем случае нельзя загонять возникшую проблему вглубь.

Стрелец

В этот день важно вспомнить народную мудрость о том, что всей работы не переделаешь, а всех денег не заработаешь, и найти время для полноценного отдыха — главное, чтобы он был максимально активным и деятельным.

Козерог

Не стоит гасить в себе желание помочить другому человеку, даже если будет казаться, что у вас нет для этого времени: скорее всего, все сделается быстро, так что рабочий график не пострадает, а доброе дело вознаградится.

Водолей

Проблему, которая досаждает предстаивтелям знака уже довольно долгое время, удастся решить неожиданно легко, главное, довериться своей интуиции и действовать в соответствии с ее «указаниями».

Рыбы

День, несмотря на первую половину рабочей недели, желательно провести, не выходя из дома: теплая и добрая энергетика родных стен позволит расслабиться и накопить сил как минимум на неделю вперед.

