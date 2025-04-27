Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда когда нельзя бездействовать

Гороскоп на 28 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Действия не должны быть чрезмерно активными, поскольку сил у нас в начале лунного месяца не так уж и много, но и полная пассивность противопоказана. Отказаться от плохого настроения и соответствующих мыслей необходимо еще и потому, что сегодня мы, как правило, закладываем программу на будущее, и, думая о плохом, поневоле привлекаем в свою жизнь негатив, которого — наоборот — следует избегать.

Овен

Необходимо сосредоточиться на выполнении профессиональных задач, не позволяя никому, включая друзей и близких, отвлекать вас от этого занятия, иначе продуктивный во всех отношениях день пройдет впустую.

Телец

Повышенная физическая активность в этот день может привести как минимум к усталости, а как максимум — к травмам, поэтому настоятельно рекомендуется умерить пыл и как можно меньше двигаться.

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Близнецы

Ответ на важный вопрос, который вы тщетно задавали себе в последнее время, может прийти во сне: назвать его пророческим в полном смысле слова нельзя, но извлечь из подсказок подсознания пользу можно и нужно.

Рак

Взрыв эмоций, направленный — как вам кажется — на обидчиков, может легко обернуться против вас самих, разрушив хрупкую внутреннюю гармонию, так что имеет смысл взять себя в руки и реагировать на все индифферентно.

Лев

Не стоит принимать близко к сердцу критику, которая может исходить от коллег: в этот день она, скорее всего, будет вызвана банальной завистью тех, кто пока не смог дотянуться до вашего профессионального уровня.

Дева

Совершая любые финансовые сделки, которые никак нельзя назвать «контрактами века», необходимо соблюдать осторожность, в противном случае велик риск ошибки, которая вместо выгоды принесет убыток.

Весы

В этот день чрезмерные физические нагрузки могут привести к обострению хронических заболеваний, поэтому активные действия во всех сферах жизни необходимо заменить спокойными и неторопливыми занятиями

Скорпион

Воздержитесь от едких замечаний и критики в адрес окружающих, даже если они этого заслуживают — вряд ли вам понравится негативная реакция, которую вы вы в таком случае можете получить в ответ.

Стрелец

Не стоит принимать близко к сердцу слова, которые будут сказаны кем-то из близких вам людей под влиянием минутного раздражения, — человек очень быстро осознает свою ошибку и придет к вам с искренними извинениями.

Козерог

Конфликт, начавшийся в этот день, скорее всего, не ограничится краткой вспышкой, а затянется надолго и перейдет в хроническую стадию, так что стоит хорошо подумать, прежде чем ввязываться в него.

Водолей

Заманчивое предложение, связанное с переходом на новое место работы, которое может поступить в это время, необходимо сначала тщательно взвесить обдумать, и только потом — давать свое согласие.

Рыбы

На здоровый образ жизни, на который вы решили взять курс, необходимо переходить постепенно, особенно если в последнее время вы злоупотребляли вредными привычками, иначе результат будет обратным ожидаемому.

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