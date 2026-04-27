- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 740
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем негативно эмоциональны
День повышенной негативной эмоциональности, которая делает нас чересчур мнительными и обидчивыми.
Легко можно будет задеть другого человека не только неосторожным словом, но и взглядом — поэтому вести себя нужно максимально осторожно и осмотрительно.
Причем, касается это не только окружающих, но и нас самих — крайняя впечатлительность и ранимость будет присуща даже самым самоуверенным знакам зодиака. С другой стороны, мы и сами становимся чересчур ранимыми, что делает нас легкой добычей для абьюзеров и недоброжелателей.
Избежать их негативного влияния довольно просто — не нужно общаться с теми, кто не вызывает у нас позитивных эмоций.
Овен
В этот день рекомендуется объявить самими себе внеплановый выходной: не стоит работать даже на удаленном доступе, поскольку главная цель, которую нужно перед собой поставить — отдых и релакс, которые позволят восстановить силы.
Телец
Если в продвижении к профессиональной цели вы зашли в тупик, не бойтесь отказаться от выбранного пути и, вернувшись в исходную точку, начать все сначала — на этот раз вам удастся сделать правильный выбор.
Близнецы
Благотворительность, которую звезды приветствуют в этот день, необходимо заниматься вне зависимости от того, получите вы за нее благодарность или нет, в противном случае она потеряет свой смысл.
Рак
Несмотря на то, что окружающий мир в этот день покажется вам чересчур мрачным, не стоит настраиваться на негатив: ваше восприятие будет обусловлено не реальной картиной, а положением звезд — завтра все изменится.
Лев
Время благоприятно для деловых и профессиональных начинаний, поэтому очень важно воспользоваться счастливым шансом и начать работу над проектом, который вы откладывали в ожидании лучших времен.
Дева
Не стоит отказываться от общения с человеком, который некоторое время назад чем-то вас обидел — похоже, что он теперь раскаялся и хочет помириться, а, значит имеет право хотя бы на то, чтобы его выслушали.
Весы
Участие в разрешении чужих проблем — дело благое, но тут очень важно знать меру: главное — не увлечься и не зайти слишком далеко: помните о существовании личных границ других — даже близких — людей.
Скорпион
День создаст благоприятные условия для сделок с недвижимостью: если вы давно мечтали купить или продать жилье, самое время начать подыскивать потенциальны риелторов, продавцов или покупателей. .
Стрелец
День, когда родные и близкие люди как никогда будут нуждаться в вашей помощи, заботе и поддержке, поэтому при первой же возможности нужно позвонить родителям и уделите время и внимание детям.
Козерог
Любую задачу, которую поставит перед вами руководство, необходимо выполнить на «отлично» — возможно, она окажется проверкой на креативность трудоспособность, а, значит, от нее будет зависеть карьерный рост.
Водолей
Возможно до долгожданного ремонта в оме или квартире вы еще материально не созрели, но почему бы вам к нему не подготовиться: не продумать дизайн интерьера, не определить со стройматериалами и не составить смету?
Рыбы
День благоприятствует здоровому образу жизни, переходить к которому нужно, избавившись от вредных привычек– если вы давно собирались сесть на диету или бросить курить, пришло время это сделать.
