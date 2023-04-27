Гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака: день, который будет пропитан негативной энергией

Наиболее сильной она будет с утра, во второй половине дня напряжение спадет, но окончательно не исчезнет. Особенно уязвимыми и беззащитными перед космическими энергиями окажутся мнительные и впечатлительные люди, чувствительные к тонким вибрациям окружающего нас мира. При этом собственной энергии у человека будет в избытке, поэтому важно использовать любую возможность выплеснуть ее – например, занимаясь спортом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 апреля для Овнов

У недоброжелателей не должно быть ни одного шанса сбить вас с делового настроя, в противном случае вам не удастся выполнить даже половину того, что вы запланировали на этот день.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 апреля для Тельцов

Самое главное для представителей вашего знака – не настраивать против себя окружающих вас людей, допуская по отношению к ним не только грубых слов, но и оскорбительного тона.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 апреля для Близнецов

Обращайте внимание на знаки, которые сегодня будут посылать вам высшие силы: в них будет содержаться подсказка относительно того, как поступить в спорной профессиональной – или житейской – ситуации.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 апреля для Раков

День, когда представителям вашего знака необходимо показать характер: не стоит прощать оскорбительные намеки, допущенные по отношению к вам недоброжелателями – отвечайте им симметрично.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 апреля для Львов

В первой половине дня с вами может случиться приступ раздражительности: он будет обусловлен не только вашим непростым характером, что сегодня имеет место быть, но и негативным влиянием Луны.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 апреля для Дев

Страсти, которые могут бушевать сегодня в вашей душе, необходимо утихомирить, придумав себе увлекательное занятие: можно, например, сделать генеральную уборку или связать наволочку для диванной подушки.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 апреля для Весов

Прежде чем броситься в бой, защищая человека, который покажется вам несправедливо обиженным, оцените его истинные намерения: возможно, вы имеете дело с мошенником, который просто использует вас.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 апреля для Скорпионов

Вы – пожалуй, представители единственного знака Зодиака, которым стоит отказаться от занятий спортом – вместо обретения энергии вы можете получить нежелательную травму, так что проведите день в покое.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 апреля для Стрельцов

Для вас нынешний – демонический – день может стать на редкость удачным: постарайтесь не упустить шанс улучшить свое положение в профессиональной – или личной – жизни.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 апреля для Козерогов

Принимая важное решение в любой сфере жизни, постарайтесь не колебаться и уж тем более не метаться из стороны в сторону, только в таком случае вам удастся не ошибиться и сделать верный шаг.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 апреля для Водолеев

Подписывая важный договор или серьезный контракт, внимательно читайте его содержание, особенно текст, напечатанный мелким шрифтом – впоследствии именно там вас может ждать неприятный сюрприз.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 апреля для Рыб

Несмотря на сложные энергии дня, вам с самого утра будет сопутствовать хорошее настроение – главное, постараться сохранить его до самого вечера, для чего годятся любые – разумеется, добрые – средства.

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