Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить к активным действиям

День мощной энергетики, который станет удачным для тех, кто готов перейти от размышлений и слов к активным действиям.

Любой совершенный в это время поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями, иначе придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 августа для Овнов

Свойственные вам милосердие и великодушие принесут ощутимую пользу: вполне возможно, что кто-то из облагодетельствованных вами людей захочет вас отблагодарить – не отказывайтесь от его признательности.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 августа для Тельцов

Не стесняйтесь проявлять инициативу: сегодня она – лучший способ презентовать перед начальством свои способности, добиться его одобрения и, как следствие, благоволения – как морального, так и материального.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 августа для Близнецов

Показав истинный масштаб своих талантов, вы сможете рассчитывать, как на признание окружающих – прежде всего, своих коллег, – так и на скорое продвижение по карьерной лестнице.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 августа для Раков

Не время проявлять скромность – она, как известно, является кратчайшим путем к неизвестности – решительно предлагайте руководству проект, который давно задумали, и настаивайте на своей правоте.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 августа для Львов

В этот день нельзя пускать дела на самотек: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 августа для Дев

Мощный поток энергии, который снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, имеющее все шансы на успех – не стоит тратить время и силы на сомнительные дела.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 августа для Весов

Рекомендуется решать любые финансовые вопросы – от платежей за коммунальные услуги до открытия банковских счетов и депозитов, в этот день они обещают быть особенно успешными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 августа для Скорпионов

Заботясь о других, не забывайте и о себе: доля здорового эгоизма не бывает лишней в любое время, а в этот день – особенно, поэтому не стоит отказывать себе в маленьких слабостях.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 августа для Стрельцов

Сегодняшний день может оказаться чрезвычайно важным для всей последующей вашей жизни – именно с него, с большой долей вероятности, начнется новая – светлая полоса.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 августа для Козерогов

В этот день можно браться за любое – даже очень сложное – дело: возможно, на него придется потратить много времени и сил – как физических, так и моральных, зато конечный результат будет того стоит.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 августа для Водолеев

День, когда знаменитую присказку «риск – благородное дело», можно понимать в буквальном смысле слова: например, купленный сегодня лотерейный билет с большой долей вероятности принесет хороший выигрыш.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 августа для Рыб

Сегодня к вам может прийти осознание того, что дело, которым вы занимаетесь, значительно ниже данных вам родителями и природой способностей, ну а дальше только вам решать, как быть дальше.

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