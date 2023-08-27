Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить к активным действиям

День мощной энергетики, который станет удачным для тех, кто готов перейти от размышлений и слов к активным действиям.
Любой совершенный в это время поступок должен быть продиктован добрыми побуждениями, иначе придется очень быстро узнать, как работает закон бумеранга: зло разрушит не только отношения с людьми, против которых оно направлено, но и жизненное благополучие в целом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 августа для Овнов
Свойственные вам милосердие и великодушие принесут ощутимую пользу: вполне возможно, что кто-то из облагодетельствованных вами людей захочет вас отблагодарить – не отказывайтесь от его признательности.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 августа для Тельцов
Не стесняйтесь проявлять инициативу: сегодня она – лучший способ презентовать перед начальством свои способности, добиться его одобрения и, как следствие, благоволения – как морального, так и материального.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 августа для Близнецов
Показав истинный масштаб своих талантов, вы сможете рассчитывать, как на признание окружающих – прежде всего, своих коллег, – так и на скорое продвижение по карьерной лестнице.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 августа для Раков
Не время проявлять скромность – она, как известно, является кратчайшим путем к неизвестности – решительно предлагайте руководству проект, который давно задумали, и настаивайте на своей правоте.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 августа для Львов
В этот день нельзя пускать дела на самотек: чтобы добиться успеха, необходимо тщательно распланировать свой день и не отвлекаться на посторонние темы и разговоры.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 августа для Дев
Мощный поток энергии, который снизойдет на вас в этот день, необходимо направить на занятие, имеющее все шансы на успех – не стоит тратить время и силы на сомнительные дела.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 августа для Весов
Рекомендуется решать любые финансовые вопросы – от платежей за коммунальные услуги до открытия банковских счетов и депозитов, в этот день они обещают быть особенно успешными.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 августа для Скорпионов
Заботясь о других, не забывайте и о себе: доля здорового эгоизма не бывает лишней в любое время, а в этот день – особенно, поэтому не стоит отказывать себе в маленьких слабостях.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 августа для Стрельцов
Сегодняшний день может оказаться чрезвычайно важным для всей последующей вашей жизни – именно с него, с большой долей вероятности, начнется новая – светлая полоса.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 августа для Козерогов
В этот день можно браться за любое – даже очень сложное – дело: возможно, на него придется потратить много времени и сил – как физических, так и моральных, зато конечный результат будет того стоит.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 августа для Водолеев
День, когда знаменитую присказку «риск – благородное дело», можно понимать в буквальном смысле слова: например, купленный сегодня лотерейный билет с большой долей вероятности принесет хороший выигрыш.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 августа для Рыб
Сегодня к вам может прийти осознание того, что дело, которым вы занимаетесь, значительно ниже данных вам родителями и природой способностей, ну а дальше только вам решать, как быть дальше.
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