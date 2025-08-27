Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно слушать внутренний голос

Гороскоп на 28 августа / © Credits

Именно к нему, а не к разуму или логике, нужно обращаться в особенно важных и сложных случаях. От активных действий и спешки в это время лучше отказаться — лучше вести спокойный и размеренный образ жизни, а физическому труду предпочесть интеллектуальный и умственный. Могут найтись потерянные вещи и объявиться люди из прошлой жизни, появление которых будет иметь свой — важный — смысл.

Овен

Успешными обещают быть любые профессиональные дела — как давно начатые, но по какой-то причине отложенные, так и совершенно новые, особенно если вы давно и скрупулезно готовиться к работе над ними.

Телец

Не стоит смотреть на окружающих людей свысока: во-первых, им это наверняка не понравится, а во-вторых, у вас нет никаких оснований для проявления спеси — постарайтесь оценивать себя объективно.

Близнецы

Профессиональной деятельности рекомендуется посвятить первую половину дня, после обеда толку от вас на работе все равно не будет, поэтому лучше провести это время в тишине и покое — отдых придаст вам сил.

Рак

День — в общем и целом — благоприятен для финансовых операций, но — с одним исключением: сегодня плохая примета –бездумно тратить деньги, даже если речь пойдет о сумме, которая покажется незначительной.

Лев

Желательно — если, конечно, есть такая возможность — взять на работе отгул и провести время с семьей или любимым человеком, тем более вы — по причине тотальной занятости — давно не уделяли им внимания.

Дева

Приступив к работе с самого утра, вы уже к обеду переделаете множество дел, особенно если не будете отвлекаться на занятия, не имеющие отношения к профессиональной деятельности — например, разговоры по телефону.

Весы

День благоприятен для любимых вами занятий — чем больше удовольствия они вам принесут, тем больше позитивной энергии, необходимой для успешной работы или личной жизни, вы в результате получите.

Скорпион

Никогда не поздно сказать близким людям о том, как сильно вы их любите — сегодняшний день особенно благоприятен для таких признаний, стоит воспользоваться шансом устроить — или наладить — отношения с ними.

Стрелец

Важно помнить о том, что ваше личное мнение — каким бы правильным оно вам ни казалось — не единственно верное, и хотя бы иногда прислушиваться к тому, что говорят вам другие — особенно родные или близкие вам — люди.

Козерог

Спокойствие и душевное равновесие, которые будут свойственны вам в это время, сделают выполнение рабочих задач не только легким, но и приятным, поэтому вы успеете сделать гораздо больше, чем изначально планировали.

Водолей

Дельный совет, который, возможно, понадобится вам в этот день, дадут близкие люди, поэтому любое решение в этот день желательно принимать не в одиночку, а коллегиально, позвонив им в особо важном и сложном случае.

Рыбы

Уверенность в себе и своих силах, которые вы почувствуете в это время, благоприятно отразится на профессиональных результатах — начальство обязательно его оценит, в том числе и в материальном эквиваленте.

