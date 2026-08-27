Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: день, когда во всем нужно искать хорошее

Пчела и подсолнух / © Associated Press

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Все мы станем более раскрепощенными и внутренне свободными, чем в любой другой день, поэтому с ними становится легко общаться.

Удачными обещают быть любые праздники — можно встречаться с друзьями в кафе или выезжать за город на пикник. Главное, не терять голову от расслабленности — под ее влиянием можно сказать или сделать нечто такое, что может иметь нежелательные последствия.

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Овен

Посвятив день отдыху, постарайтесь снизить активность физической нагрузки: сегодня не стоит бегать, делать резкие движения и поднимать тяжести — велик риск получить травму, которую придется долго лечить.

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Телец

Хорошее настроение поможет поддержать искусство: например, классическая музыка или литература, культовые спектакли, пусть даже и просмотренные в записи, а также общение с любимыми и близкими людьми.

Близнецы

День, когда можно позволить себе не переживать по поводу того, как вы выглядите глазах окружающих, но и позволять себе лишнего тоже не стоит — нельзя забывать о возможностях современных гаджетов записывать видео.

Рак

День благоприятен для перехода на новый режим питания — диеты или ограничений: изрядно надоевшие лишние килограммы, которые удастся «сдвинуть» с места в это время, скорее всего, уже не вернутся обратно.

Лев

За свежестью и качеством продуктов необходимо следить всегда, но в этот день такая осторожность в отношении употребляемых в пищу продуктов особенно важна — слишком велик риск пищевых отравлений и интоксикаций.

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Дева

Несмотря на будний день, нужно найти время для отдыха, причем, лучше всего — на свежем воздухе: в один из последних летних дней — при условии хорошей погоды — можно, пригласив друзей, устроить загородный пикник.

Весы

Темные инстинкты, присущие предстаивтелям знака — как и всем остальным предстаивтелям зодиакального круга — в этот день неожиданно дадут о себе знать: очень важно держать их под строгим и неусыпным контролем.

Скорпион

Чтобы на успешную работу не повлияли резкие перепады настроения, которые вы можете испытывать в этот — как, впрочем, и в любой другой — день, необходимо сознательно настраивать себя исключительно на позитив.

Стрелец

Почувствовав, что свой2ственный вам оптимизм иссякает, сделайте себе пару небольших, но приятных подарков — они не только поднимут настроение, но и окажутся кстати, особенно, если правильно их выбрать.

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Козерог

Не стоит обращать внимание на препятствия, которые в этот день могут возникнуть на пути к поставленной цели: они далеко не так страшны, как может показаться, и легко разрушатся при первом же соприкосновении.

Водолей

День, когда важно соблюдать осторожность везде и во всем: нельзя общаться с незнакомыми людьми, ходить по безлюдным улицам в темное время суток и беспечно обращаться с газовым и электрооборудованием.

Рыбы

Скучать накануне выходных не только глупо, но и преступно — во всяком случае, так считает Луна, которая призывает радоваться и веселиться — разумеется, здесь — как, впрочем, и везде — нужно помнить о чувстве меры.

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