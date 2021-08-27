Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: хороший день для романтических отношений и признаний

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: хороший день для романтических отношений и признаний

День, наполненный мощной позитивной энергетикой, подталкивает к реализации любых – даже самых трудоемких – проектов.

Необходимо воспользоваться благоприятными обстоятельствами для того, чтобы выполнить двойную, а то и тройную профессиональную норму. Время также подходит для романтических отношений – можно назначать свидания, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 28 августа для Овнов

Не стоит прислушиваться к людям, которые будут убеждать вас отказаться от собственной точки зрения в угоду другой – той, которая вам не близка: впоследствии об этом придется пожалеть.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 28 августа для Тельцов

Удача будет сопутствовать вам во всех профессиональных вопросах, поэтому можно браться даже за те дела, которые казались вам невыполнимыми – сегодня вам удастся легко и без усилий с ними справиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 28 августа для Близнецов

Тем из вас, кто давно мечтает о продвижении по карьерной лестнице, необходимо воспользоваться моментом и показать начальству свои таланты и способности, которые необходимы на новой должности.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 28 августа для Раков

Знакомства, которые могут произойти в этот день, окажутся не только приятными, но и полезными: протекция, которую может создать вам один из этих людей, поспособствует в профессиональных делах.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 28 августа для Львов

Нежелательно вмешиваться в личную жизнь своих друзей и знакомых: даже если вам будет казаться, что без вашего – ценного – совета человеку не обойтись, промолчите, если вас о нем не попросят.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 28 августа для Дев

Можно проводить деловые переговоры, в которых удастся достичь взаимовыгодной договоренности: главное, не давить на своих партнеров, а дать им возможность самостоятельно дойти до важных для вас мыслей.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 28 августа для Весов

День, когда в одиночку вряд ли удастся довести до ума хотя бы один – даже небольшой – профессиональный проект: сегодня один в поле не воин, поэтому профессионального успеха можно добиться только в команде.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 28 августа для Скорпионов

Необходимо заняться очищением организма от шлаков и токсинов: способ избавить свой организм от ненужных ему компонентов каждый волен выбирать сам – кому-то поможет диета, а кому-то – детокс-меню.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 28 августа для Стрельцов

Помогать другим людям стоит таким образом, чтобы не жертвовать при этом собственными интересами: в противном случае можно нарушить энергетическое равновесие, существующее между вами и миром.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 28 августа для Козерогов

Можно – и нужно – встречаться с друзьями, особенно старыми: с ними можно будет вспомнить "минувшие дни", погрузившись в его энергетику и подняв тем самым настроение, которое в последнее время ухудшилось.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 28 августа для Водолеев

Искренними по отношению к другим необходимо быть всегда, но сегодня это качество понадобится вам особенно: принцип "как аукнется, так и откликнется" пока еще никто не отменял.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 28 августа для Рыб

День идеально подходит для общения с родственниками, которых вы в последнее время редко балуете своим вниманием: особенно это касается пожилых родственников, но о любимом человеке тоже не стоит забывать.

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