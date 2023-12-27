Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день: когда мы станем умнее

День необходимо посвятить интеллектуальному труду, поскольку в это время многократно увеличиваются умственные способности.

Звезды советуют ставить перед собой любые – даже очень сложные – задачи, поскольку их удастся решить легко, можно сказать, играючи. Идеи, которые в этот день придут в голову, какой бы сферы деятельности они ни касались, можно считать гениальными, поэтому их воплощение в жизнь – сейчас или со временем – превзойдет даже самые смелые ожидания, одарив человека славой и деньгами.

Овен

Сложатся благоприятные обстоятельства для примирения с человеком, которого вы обидели, сами того не желая: сегодня вы сможете найти те – единственные – слова, которые тронут его до глубины души.

Телец

Повышенная эмоциональность, свойственная вам сегодня, будет подталкивать к конфликтам, выход из которых станет не только сложным, но и продолжительным, так что лучше держать себя в руках.

Близнецы

Плохое настроение, которое может «накрыть» вас с самого утра, вполне закономерно: подходит к финалу год, в течение которого вы много работали и мало отдыхали, но накануне праздника все-таки стоит переломить его.

Рак

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для вашего любимого занятия – наведения порядка в доме, от обычной уборки нынешнюю отличает то, что интерьер нужно еще и украсить по-новогоднему.

Лев

Новый человек, который в этот день может оказаться в вашем окружении, послан судьбой с определенной целью– ему предстоит сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому отнеситесь к нему внимательно.

Дева

День, когда не стоит делать резких движений, особенно в том, что касается личной жизни – под влиянием эмоциональной перегрузки, которую вы испытаете сегодня, велик риск совершить досадную ошибку.

Весы

Не стоит пытаться делать два важных дела одновременно – ни в одном из них вы не преуспеете, поэтому выберете одно, приоритетное, и занимайтесь только им – как говорится, бейте в одну точку.

Скорпион

Обстоятельства нынешнего дня позволят вам закрыть старую и открыть новую жизненную страницу – постарайтесь не упустить счастливый шанс, поскольку его повторения придется ждать долго.

Стрелец

Общение с близкими людьми – если, конечно, будет такая возможность, лучше сократить до минимума: ссора, которая может разгореться в это время, накануне самого волшебного праздника вам точно ни к чему.

Козерог

Не стоит обращать внимание на недружественные выпады людей, которые вас недолюбливают 6 проигнорировав их, вы сохраните нервные клетки, что накануне праздника имеет большое значение.

Водолей

Личные вопросы, которые необходимо решить в этот день, потребуют вмешательства интуиции: благодаря ей вам удастся почувствовать, как именно нужно поступить, чтобы уладить ситуацию.

Рыбы

Чем больше добрых слов и комплиментов вы сегодня скажете окружающим, тем благоприятнее будет моральный климат вокруг вас, а это очень важно –как для успехов в работе, так и для счастливой личной жизни.

Читайте также: