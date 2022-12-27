Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно внимательно относиться к поступающей информации

День, когда особого внимания потребует поступающая к человеку из разных источников информация – она не будет случайной.

Чего бы ни касались факты, которые в это время станут известны, в данный момент – или чуть позже – они помогут решить серьезную проблему или найти ответ на важный вопрос. Не последнюю роль в этом смысле будет решать интуиция, которая окажется особенно тонкой и проникновенной, что позволит ей предсказывать вероятные события и подсказывать необходимую реакцию на несколько шагов вперед.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 декабря для Овнов

Если вам необходимо сделать кому-то из коллег или подчиненных важное замечание, лучшего времени не найти: человек не только с вниманием выслушает то, что вы ему скажете, но и найдет способ исправить положение.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 декабря для Тельцов

Если вам нужно чего-то добиться от кого-то из окружающих, сначала похвалите его и только потом высказывайте претензии: так вам удастся добиться даже большего, чем вы изначально планировали.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 декабря для Близнецов

Внимательно слушайте то, что будут говорить люди, находящиеся рядом с вами: случайная оговорка поможет вам понять важную вещь, которую вы никогда бы не узнали, задав прямой и конкретный вопрос.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 декабря для Раков

Отсутствие взаимопонимания в отношениях с близким человеком можно устранить, просто поговорив с ним по душам: будучи озвученными, существующие проблемы окажутся не такими уж и неразрешимыми.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 декабря для Львов

Как бы ни складывалась сегодня жизненная ситуация, не стоит впадать в крайности: это не только не поможет вам разрешить существующие противоречия, но и, напротив, еще сильнее запутает вас.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 декабря для Дев

Свободное от работы время звезды рекомендуют вам посвятить себе – точнее, своей физической форме: сходите в спортзал или на SPA-процедуры, это благоприятно отразится на вашем самочувствии и настроении.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 декабря для Весов

Важно обращать внимание на любую деталь, с которой вы столкнетесь в своей профессиональной деятельности: мелочей в этот день не будет – все будет иметь значение и может "выстрелить" в любой момент.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 декабря для Скорпионов

Странности в поведении близкого человека в этот день будут иметь серьезные причины, поэтому не игнорируйте, а проанализируйте их – скорее всего, вас ждет неожиданное открытие.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 декабря для Стрельцов

Важно детально проанализировать неожиданный звонок о старого знакомого: в его словах может быть зашифровано послание, которое он не захотел – или побоялся – высказать напрямую: сделайте из его слов правильные выводы.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 декабря для Козерогов

Не упустите шанс проявить себя перед начальством с наилучшей стороны: например, предложите свое решение проблемы, об которую "сломали зубы" другие сотрудники – наверняка вы знаете, как это сделать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 декабря для Водолеев

Если обстоятельства потребуют от вас быстрого решения внезапно возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу: разум не успеет быстро сформулировать нужные доводы, а вот интуиция не подведет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 декабря для Рыб

Энергии в этот день окажется в запасе не так много, как вам бы того хотелось, поэтому берите в работу наиболее важные дела, а те, что пока не горят, отложите на потом – как говорится, до лучших времен.

Читайте также: