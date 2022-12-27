Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно внимательно относиться к поступающей информации

День, когда особого внимания потребует поступающая к человеку из разных источников информация – она не будет случайной.
Чего бы ни касались факты, которые в это время станут известны, в данный момент – или чуть позже – они помогут решить серьезную проблему или найти ответ на важный вопрос. Не последнюю роль в этом смысле будет решать интуиция, которая окажется особенно тонкой и проникновенной, что позволит ей предсказывать вероятные события и подсказывать необходимую реакцию на несколько шагов вперед.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 28 декабря для Овнов
Если вам необходимо сделать кому-то из коллег или подчиненных важное замечание, лучшего времени не найти: человек не только с вниманием выслушает то, что вы ему скажете, но и найдет способ исправить положение.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 28 декабря для Тельцов
Если вам нужно чего-то добиться от кого-то из окружающих, сначала похвалите его и только потом высказывайте претензии: так вам удастся добиться даже большего, чем вы изначально планировали.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 28 декабря для Близнецов
Внимательно слушайте то, что будут говорить люди, находящиеся рядом с вами: случайная оговорка поможет вам понять важную вещь, которую вы никогда бы не узнали, задав прямой и конкретный вопрос.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 28 декабря для Раков
Отсутствие взаимопонимания в отношениях с близким человеком можно устранить, просто поговорив с ним по душам: будучи озвученными, существующие проблемы окажутся не такими уж и неразрешимыми.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 28 декабря для Львов
Как бы ни складывалась сегодня жизненная ситуация, не стоит впадать в крайности: это не только не поможет вам разрешить существующие противоречия, но и, напротив, еще сильнее запутает вас.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 28 декабря для Дев
Свободное от работы время звезды рекомендуют вам посвятить себе – точнее, своей физической форме: сходите в спортзал или на SPA-процедуры, это благоприятно отразится на вашем самочувствии и настроении.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 28 декабря для Весов
Важно обращать внимание на любую деталь, с которой вы столкнетесь в своей профессиональной деятельности: мелочей в этот день не будет – все будет иметь значение и может "выстрелить" в любой момент.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 28 декабря для Скорпионов
Странности в поведении близкого человека в этот день будут иметь серьезные причины, поэтому не игнорируйте, а проанализируйте их – скорее всего, вас ждет неожиданное открытие.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 28 декабря для Стрельцов
Важно детально проанализировать неожиданный звонок о старого знакомого: в его словах может быть зашифровано послание, которое он не захотел – или побоялся – высказать напрямую: сделайте из его слов правильные выводы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 28 декабря для Козерогов
Не упустите шанс проявить себя перед начальством с наилучшей стороны: например, предложите свое решение проблемы, об которую "сломали зубы" другие сотрудники – наверняка вы знаете, как это сделать.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 28 декабря для Водолеев
Если обстоятельства потребуют от вас быстрого решения внезапно возникшей проблемы, прислушайтесь к внутреннему голосу: разум не успеет быстро сформулировать нужные доводы, а вот интуиция не подведет.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 28 декабря для Рыб
Энергии в этот день окажется в запасе не так много, как вам бы того хотелось, поэтому берите в работу наиболее важные дела, а те, что пока не горят, отложите на потом – как говорится, до лучших времен.
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