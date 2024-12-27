Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда придут ответы на важные вопросы

День сильной позитивной энергетики, которую, тем не менее, нужно тратить только на добрые дела и общение с близкими.

Планировать сегодня лучше, чем работать – дела вряд ли будут ладиться, так что не стоит делать на них ставку. Самым неожиданным образом – как будто бы снизойдут откуда-то с высоты – придут ответы на важные вопросы, главное – обращать внимание на знаки, которые будет посылать каждому из нас Вселенная. Также могут стать доступными тайные знания, которые со временем помогут достичь профессиональных и жизненных вершин.

Овен

День, когда, несмотря на приближающийся праздник, стоит отказаться от решения бытовых проблем, заменив это занятие более приятным и полезными – например, прогулками, чтением или просмотром сериалов.

Телец

От выяснения отношений с любимым человеком сегодня нужно отказаться, даже если вы давно планировали поговорить с ним по душам – скорее всего, отказаться от взаимных обвинений – и даже оскорблений – не дастся.

Близнецы

Ответ на любой вопрос сегодня даст интуиция, поэтому, в поисках правильного решения нужно обратиться именно к ней, а не разуму – он сегодня, сам того не желая, может вас подвести.

Рак

Сегодня ваша помощь может понадобиться кому-то из близких – например, близкому другу или кому-то из родственников: стоит – без длительных раздумий – оказать ее, без вас человек не справится.

Лев

Велика вероятность появления в вашей жизни людей, которые преследуют не самые благовидные цели: связываться с ними не стоит – ва их все равно не одолеть, поэтому лучше обойти их десятой дорогой.

Дева

С понимаем отнеситесь к совету звезд, которые рекомендуют вам немного… помечтать: таким образом даже такой прагматичный знак как вы может запрограммировать себе будущее – именное такое, как хотите.

Весы

Поскольку уже в понедельник вы начнете усиленно готовиться к празднику, а это занятие энергозатратное, нынешний день необходимо посвятить полноценному отдыху – он позволит накопить силы.

Скорпион

Не участвуйте в чужие конфликты, даже если они будут задевать интересы близких вам людей: и дело даже не в том, что для вас это может быть небезопасно – просто они должны научиться решать такие вопросы сами.

Стрелец

Решение важной проблемы, над которой вы бьетесь уже довольно давно, может прийти неожиданно легко – как будто бы само собой, на самом деле таким образом напомнит о себе ваше подсознание.

Козерог

Заниматься решением профессиональных вопросов сегодня нежелательно, а вот обдумывать соответствующие планы не только можно, но и нужно: вы сами удивитесь тому, как много замечательных идей придет вам в голову.

Водолей

Важно обращать внимание на знаки, которые в большом количестве может сегодня посылать вам Вселенная: помните о том, что предупреждать вас понапрасну она не станет, так что делайте правильные выводы.

Рыбы

Уделите максимум внимания близкому человеку – сегодня ему особенно важно почувствовать, что вы не только любите его, но и готовы заботиться о нем всегда и в любых обстоятельствах.

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