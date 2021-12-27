Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

День, когда можно – и нужно – подводить итоги уходящего года и определять цели на ближайшее будущие.

Время также идеально подходит для выработки тактики и стратегии, которые помогут этих целей достичь. Желательно также решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, чтобы войти в новый год без обременений и обязательств.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 декабря для Овнов

Люди в этот день будут склонны идти друг ругу навстречу и помогать в любых ситуациях – имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные профессиональные вопросы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 декабря для Тельцов

Помните, что всюду успевают только те, ко никуда не торопится: работайте спокойно, без спешки, тогда вам удастся не только выполнить, но и перевыполнить составленный на этот день план.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 декабря для Близнецов

День, когда вам по силам будут даже самые сложные и трудоемкие дела, главное, думать не о предстоящих праздниках, а о том, что до их наступления необходимо "закрыть" все рабочие вопросы.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 декабря для Раков

В любой непонятной ситуации – как профессионального, так и личного свойства – стоит спросить совета у более опытных коллег и обязательно прислушаться к их словам.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 декабря для Львов

Финансовые сделки можно проводить только в том случае, если их последствия будут тщательно просчитаны и изучены, для риска время неподходящее – велика вероятность не приобрести, а потерять.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 декабря для Дев

Приступая к реализации нового проекта, постарайтесь построить свою деятельность таким образом, чтобы четко отделить рабочее время от отдыха – смешав одно с другим, вы вряд ли преуспеете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 декабря для Весов

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, который вы увидите нынешней ночью: возможно, он и не окажется вещим, но ответ на волнующий вас вопрос вполне может дать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 декабря для Скорпионов

Составляя план на ближайшее – постновогоднее – время, постарайтесь просчитать все детали и нюансы, иначе впоследствии любая мелочь может стать препоной на пути к заветной цели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 декабря для Стрельцов

Пришло время наконец-то заняться здоровьем, которым вы долго пренебрегали – желательно пройти обследование, которое покажет, на что надо обратить внимание в первую очередь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 декабря для Козерогов

Можно – и нужно – получить приятные эмоции – например, посетить выставку старинных елочных игрушек или побывать на "Щелкунчике". Это успокоит и умиротворит вас, но и создаст новогоднее настроение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 декабря для Водолеев

Выбирая тему для работы, прислушивайтесь исключительно к своему внутреннему голосу – он подскажет, на что вам следует обратить первостепенное внимание.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 декабря для Рыб

Накаляющиеся время от времени отношения с любимым человеком – не повод для мыслей о расставании: трудности в вашей паре, скорее всего, носят временный характер, а ссоры, как известно, бывают у всех.

Читайте также: