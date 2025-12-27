- Дата публикации
Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день высокой активности сил зла
День высокой активности сил зла, требующий особой осторожности — слишком велик риск стать их жертвой.
Несмотря на выходной, важно избегать занятий, которые могут привести к травмам — занятий экстремальными видами спорта, вождения автомобиля на повышенной скорости и даже просто резких движений.
Важно также отказаться от действий, которые могут привести к финансовым потерям — даже с покупками, особенно если речь идет о крупных приобретениях, лучше не торопиться.
Овен
Плохие предчувствия, которые могут испортить настроение в этот день, не более чем влияние негативной энергетики лунного дня, поэтому не стоит обращать на них внимание — реальностью они, к счастью, не станут.
Телец
«Эмоциональные качели», с которыми вы столкнетесь сегодня, могут расшатать нервную систему, поэтому держать себя в руках полезно не только для отношений с окружающими, но и для собственного здоровья.
Близнецы
Какие бы сюрпризы ни приготовила вам жизнь, необходимо в любом случае мыслить позитивно: чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем лучше для вас и близких вам людей.
Рак
День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в покое и, желательно, наедине с собой: лучше всего заняться чем-нибудь приятным и полезным — например, уборкой в доме.
Лев
К критике, исходящей от родных и близких вам людей, необходимо отнестись с максимальным пониманием: даже если их слова покажутся вам неприятными, зерно истины в них есть, так что стоит принять их к сведению.
Дева
Не стоит принимать близко к сердцу нападки окружающих вас людей — как близких и даже любимых, так и совершенно незнакомых: лучше сделать вид, что вы не заметили недоброжелательства — останетесь в выигрыше.
Весы
Нежелательно вмешиваться в чужие конфликты: помирить враждующие стороны вы, скорее всего, не сумеете, а их гнев на свою голову — причем, как правых, так и виноватых — согласно классическому сценарию, получите.
Скорпион
Оградить себя от неприятностей, вероятных в этот день, поможет кропотливый труд на ниве домашнего хозяйства: сосредоточившись на достижении поставленных целей, на все остальное вы не обратите внимания.
Стрелец
Успешной работе, даже если она будет касаться всего лишь бытовых хлопот, может помешать лень, но не торопитесь с ней бороться — возможно, выходной день не только можно, но и нужно посвятить отдыху.
Козерог
Не стоит притягивать к себе неприятности, с самого утра настроив себя на негативный — поверьте в волшебство: чем больше вы будете надеяться на хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами приятные события.
Водолей
Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, даже если вам будет казаться, что только таким способом вы сможете доказать свою правоту: проблему вы таким образом не решите, а отношения надолго испорите.
Рыбы
Важно отказаться от общения с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.
