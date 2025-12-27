Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака: день высокой активности сил зла

Гороскоп на 28 декабря / © Credits

Несмотря на выходной, важно избегать занятий, которые могут привести к травмам — занятий экстремальными видами спорта, вождения автомобиля на повышенной скорости и даже просто резких движений.

Важно также отказаться от действий, которые могут привести к финансовым потерям — даже с покупками, особенно если речь идет о крупных приобретениях, лучше не торопиться.

Овен

Плохие предчувствия, которые могут испортить настроение в этот день, не более чем влияние негативной энергетики лунного дня, поэтому не стоит обращать на них внимание — реальностью они, к счастью, не станут.

Телец

«Эмоциональные качели», с которыми вы столкнетесь сегодня, могут расшатать нервную систему, поэтому держать себя в руках полезно не только для отношений с окружающими, но и для собственного здоровья.

Близнецы

Какие бы сюрпризы ни приготовила вам жизнь, необходимо в любом случае мыслить позитивно: чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем лучше для вас и близких вам людей.

Рак

День неблагоприятен для активной деятельности, поэтому рекомендуется провести его в покое и, желательно, наедине с собой: лучше всего заняться чем-нибудь приятным и полезным — например, уборкой в доме.

Лев

К критике, исходящей от родных и близких вам людей, необходимо отнестись с максимальным пониманием: даже если их слова покажутся вам неприятными, зерно истины в них есть, так что стоит принять их к сведению.

Дева

Не стоит принимать близко к сердцу нападки окружающих вас людей — как близких и даже любимых, так и совершенно незнакомых: лучше сделать вид, что вы не заметили недоброжелательства — останетесь в выигрыше.

Весы

Нежелательно вмешиваться в чужие конфликты: помирить враждующие стороны вы, скорее всего, не сумеете, а их гнев на свою голову — причем, как правых, так и виноватых — согласно классическому сценарию, получите.

Скорпион

Оградить себя от неприятностей, вероятных в этот день, поможет кропотливый труд на ниве домашнего хозяйства: сосредоточившись на достижении поставленных целей, на все остальное вы не обратите внимания.

Стрелец

Успешной работе, даже если она будет касаться всего лишь бытовых хлопот, может помешать лень, но не торопитесь с ней бороться — возможно, выходной день не только можно, но и нужно посвятить отдыху.

Козерог

Не стоит притягивать к себе неприятности, с самого утра настроив себя на негативный — поверьте в волшебство: чем больше вы будете надеяться на хорошее, тем приятнее окажутся происходящие с вами приятные события.

Водолей

Необходимо воздержаться от ссор и конфликтов, даже если вам будет казаться, что только таким способом вы сможете доказать свою правоту: проблему вы таким образом не решите, а отношения надолго испорите.

Рыбы

Важно отказаться от общения с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции: реакция на беседы с ними может оказаться даже более серьезной, чем обычно, так что лучше не нагружать свою нервную систему.

