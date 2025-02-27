Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно ставить себе грандиозные цели

День, который по энергетическому принципу можно четко разделить на две половины.
И если с утра она будет темной и негативной, то уже в послеобеденное время покажется, что жизнь постепенно налаживается. Правда, активных действий лучше не предпринимать – сил для них все равно не будет, поскольку к этому времени они, как правило, истощаются. Зато это врем благоприятно для планирования – особенно если человек стремится не к простым, а к грандиозным целям.
Овен
Нынешний день представителям вашего знака желательно посвятить отдыху, тогда уже на следующей неделе вы сможете не только приняться за реализацию серьезных проектов, но и успешно с ними справиться.
Телец
Лучшим способом восстановить силы – как физические, так и моральные – станет для вас общение с природой: постарайтесь найти хотя бы пару часов для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе, лучше всего – перед сном.
Близнецы
Важные профессиональные дела нужно отложить на несколько дней, но, если такой возможности у вас не будет, постарайтесь хотя бы – как и полагается в финале рабочей недели – действовать спокойно и без лишнего энтузиазма.
Рак
Низкая производительность труда, которая даст о себе знать в этот день, связана исключительно с изнуряющими нас космическими энергиями – уже завтра ваша работоспособность начнет расти в геометрической прогрессии.
Лев
На основном месте работы сегодня особых успехов достичь не удастся, поэтому можно сосредоточиться на подработке или своем хобби, которое – если, конечно, вы захотите – может стать главным занятием.
Дева
Какая бы задача – профессиональная или хозяйственная – перед вами сегодня ни стояла, продумывайте каждый свой шаг: в любом случае за результат – как победу, так и поражение – отвечать придется исключительно вам.
Весы
Не торопитесь принимать решение, от которого может зависеть ваше профессиональное – или личное – будущее: подумайте о том, какие в данном случае существуют варианты – желательно, на несколько шагов вперед.
Скорпион
Не стоит скрывать от близких людей то, что вас волнует, даже если объективно это их совершенно не касается – возможно, они успокоят вас или дадут совет относительно того, как выйти из сложившейся ситуации.
Стрелец
Представители вашего знака получат прекрасную возможность начать свою жизнь с чистого листа, обнулив все совершенные ранее промахи и ошибки, главное – процессе обновления сгоряча не наделать новых.
Козерог
Помните, что мысли материальны, а значит, обходиться с ними осторожно нужно всегда, но сегодня – особенно: негатив, о котором вы по какой-то причине решите подумать, может неожиданно стать реальностью.
Водолей
Не стоит проявлять беспечность ни в чем, но особенно осторожными нужно быть в отношении транспорта: например, дорогу нужно переходить только в специально предназначенном для этого месте.
Рыбы
Представителям важно знака сегодня важно соблюсти баланс между активной деятельностью и полым бездействием: проявлять повышенный энтузиазм не стоит, но и сидеть без дела нежелательно.
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