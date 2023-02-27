Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда придется противостоять страхам

День, когда каждому человеку придется противостоять страхам, которые есть у всех без исключения.

В другие, более спокойные, времена они живут глубоко внутри, но в такой лунный день, как нынешний, выходят на поверхность и начинают атаковать своего "хозяина". Необходимо проявлять максимальную осторожность в любых двусмысленных ситуациях, но особенно предупреждение касается финансовых операций – даже самых незначительных: слишком велик риск быть обманутыми или втянутыми в мошеннические операции.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 февраля для Овнов

Сны нынешней ночи могут показаться вам тревожными, но к реальной жизни они иметь отношения не будут, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу – лучше с самого утра выбросить их из головы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 февраля для Тельцов

Не стоит общаться с людьми, которые не станут скрывать от вас свое плохое настроение: их негатив может передаться вам, а это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на рабочем процессе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 февраля для Близнецов

Представителям вашего знака сегодня важно вспомнить о такой полезной вещи, как позитивное мышление – оно поможет вам отрешиться от негатива, в котором не будет недостатка в этот день, и обратить внимание на хорошее.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 февраля для Раков

Нынешний день, несмотря на его будний статус, желательно провести в собственном доме, который представители знака традиционно считают своей крепостью: его стены защитят их от негатива этих лунных суток.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 февраля для Львов

Не лучшее время для занятий интеллектуальным трудом, даже если он является вашей профессией: не будет большого греха в том, чтобы сегодня сменить его на труд физический – он принесет больше пользы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 февраля для Дев

Кто-то из окружающих, с которым у вас, мягко говоря, напряженные отношения, может попытаться спровоцировать вас на проявление негативных эмоций – лучшей реакцией на это будет ваше равнодушие.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 февраля для Весов

Необходимо отказаться от сидячего образа жизни – сегодня он может самым негативным образом сказаться не только на вашей физической форме, но и на настроении, сделав его по-настоящему пессимистичным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 февраля для Скорпионов

Общение с токсичными людьми опасно всегда, но сегодня – особенно: они могут "похитить" у представителей вашего знака массу энергии, которая необходима вам для работы и домашних дел.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 февраля для Стрельцов

Учитесь управлять плохим настроением, которое может накрыть вас с самого утра: вспомните о занятии, которое приносит вам максимальное удовольствие – прежде всего хобби – и найдите для него время.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 февраля для Козерогов

Представители вашего знака от тревожных мыслей, как всегда, спасет работа, главное – не забывать о том, что помимо профессиональной деятельности есть и другие – не менее приятные – занятия.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 февраля для Водолеев

Не стоит выходить из дома с крупной суммой денег в кармане, велика вероятность их потерять, а то и стать жертвой уличных грабителей – сегодня они могут активизироваться и выйти на "охоту".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 февраля для Рыб

Не стоит заниматься самокритикой и уж тем более самобичеванием – во всем надо знать меру: даже если вы совершили некрасивый поступок, достаточно будет простого раскаяния и извинений.

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