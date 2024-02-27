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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней в лунном календаре

Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней в лунном календаре

Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день – один из самых сложных в лунном календаре: за негативную энергетику его не зря называют "сатанинским". 

В такое время звезды – и транслирующие их предостережения астрологи – советуют соблюдать максимальную осторожность и одновременно сопротивляться отрицательному влиянию и избегать опасностей, которые вероятны в этот день. Особенно важно отказаться от общения с токсичными людьми, которые активизируются и будут досажать всем без исключения: стоит перекрыть им "кислород", не дав подпитаться своей энергией. 

Овен 

Постарайтесь отвлечься от грустных мыслей, которые могут одолевать вас в течение дня: чем больше вы займете себя работой – как умственной, так и физической – тем легче вам будет настроиться на позитивный лад. 

Телец 

Не стоит тратить время на общение в социальных сетях, особенно это касается комментариев под спорными постами любого – необязательно политического – содержания, где вас могут всерьез оскорбить. 

Близнецы 

Любые – особенно важные – встречи и даже разговоры по телефону любого характера лучше перенести на другое, более удачное, время, сегодня их результат, увы, не оправдает возложенных на них ожиданий. 

Рак 

Необходимо быть готовыми к неадекватному поведению окружающих: посторонних людей можно проигнорировать, а вот по отношению к близким необходимо проявить терпение и понимание. 

Лев 

Посвятите день энергетике собственного дома, которая давно нуждается в очистке: все убрав и избавившись от мусора, вы почувствуете, что вам стало легче дышать – как в прямом, так и в переносном смысле слова. 

Дева 

От любых – даже незначительных – финансовых операций сегодня следует отказаться: велика вероятность того, что что-то пойдет не так, и деньги вместо прибыли принесут убыток, что всегда неприятно. 

Весы 

Став свидетелем борьбы добра со злом, вы должны будете определиться, на чьей стороне находитесь: при этом важно учитывать, что силы тьмы часто прикидываются добрыми и светлыми, поэтому бдительность не помешает. 

Скорпион 

Не стоит общаться с незнакомыми людьми – последствия такого разговора могут оказаться непредсказуемыми, поэтому – даже если у вас просто спросят дорогу – нужно ответить, но в дискуссии не вступать. 

Стрелец 

Браться за реализацию важных профессиональных проектов сегодня не стоит – лучше потратить время на наведение порядка в окружающем пространстве: это принесет гораздо больше пользы и вам, и окружающим. 

Козерог 

К новым знакомствам в этот день необходимо относиться с большой осторожностью – таким образом в ваше ближайшее окружение может попасть человек, который вскоре станет причиной неприятностей. 

Водолей 

Особую осторожность в этот день необходимо проявлять по отношению к людям, которые будут упорно и настойчиво убеждать вас в необходимости поступить так, как они считают нужным – не стоит идти у них на поводу. 

Рыбы 

Даже если вас будут принуждать к какому-то обещанию, постарайтесь его избежать: вы даже не подозреваете, с какими сложностями столкнетесь, пытаясь выполнить его, поэтому проявите твердость и откажитесь. 

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