Гороскоп на 28 февраля для всех знаков Зодиака: один из самых сложных дней в лунном календаре

Нынешний день – один из самых сложных в лунном календаре: за негативную энергетику его не зря называют "сатанинским".

В такое время звезды – и транслирующие их предостережения астрологи – советуют соблюдать максимальную осторожность и одновременно сопротивляться отрицательному влиянию и избегать опасностей, которые вероятны в этот день. Особенно важно отказаться от общения с токсичными людьми, которые активизируются и будут досажать всем без исключения: стоит перекрыть им "кислород", не дав подпитаться своей энергией.

Овен

Постарайтесь отвлечься от грустных мыслей, которые могут одолевать вас в течение дня: чем больше вы займете себя работой – как умственной, так и физической – тем легче вам будет настроиться на позитивный лад.

Телец

Не стоит тратить время на общение в социальных сетях, особенно это касается комментариев под спорными постами любого – необязательно политического – содержания, где вас могут всерьез оскорбить.

Близнецы

Любые – особенно важные – встречи и даже разговоры по телефону любого характера лучше перенести на другое, более удачное, время, сегодня их результат, увы, не оправдает возложенных на них ожиданий.

Рак

Необходимо быть готовыми к неадекватному поведению окружающих: посторонних людей можно проигнорировать, а вот по отношению к близким необходимо проявить терпение и понимание.

Лев

Посвятите день энергетике собственного дома, которая давно нуждается в очистке: все убрав и избавившись от мусора, вы почувствуете, что вам стало легче дышать – как в прямом, так и в переносном смысле слова.

Дева

От любых – даже незначительных – финансовых операций сегодня следует отказаться: велика вероятность того, что что-то пойдет не так, и деньги вместо прибыли принесут убыток, что всегда неприятно.

Весы

Став свидетелем борьбы добра со злом, вы должны будете определиться, на чьей стороне находитесь: при этом важно учитывать, что силы тьмы часто прикидываются добрыми и светлыми, поэтому бдительность не помешает.

Скорпион

Не стоит общаться с незнакомыми людьми – последствия такого разговора могут оказаться непредсказуемыми, поэтому – даже если у вас просто спросят дорогу – нужно ответить, но в дискуссии не вступать.

Стрелец

Браться за реализацию важных профессиональных проектов сегодня не стоит – лучше потратить время на наведение порядка в окружающем пространстве: это принесет гораздо больше пользы и вам, и окружающим.

Козерог

К новым знакомствам в этот день необходимо относиться с большой осторожностью – таким образом в ваше ближайшее окружение может попасть человек, который вскоре станет причиной неприятностей.

Водолей

Особую осторожность в этот день необходимо проявлять по отношению к людям, которые будут упорно и настойчиво убеждать вас в необходимости поступить так, как они считают нужным – не стоит идти у них на поводу.

Рыбы

Даже если вас будут принуждать к какому-то обещанию, постарайтесь его избежать: вы даже не подозреваете, с какими сложностями столкнетесь, пытаясь выполнить его, поэтому проявите твердость и откажитесь.

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