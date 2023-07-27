Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно дарить подарки и говорить комплименты

День, когда обязательно нужно делать добро: помогать, дарить подарки, даже если речь идет о копеечных сувенирах и говорить комплименты.

А вот со своими проблемами лучше ни к кому не обращаться – ответить на важные для себя вопросы может только сам человек, особенно если не станет обманывать сам себя. Общение с окружающими – особенно неприятными нам людьми – может вызвать приступ раздражительности, поэтому от него лучше отказаться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 28 июля для Овнов

Не стоит реагировать на колкости и критические замечания, которые сегодня могут отпускать близкие вам люди: в конце концов, давние и прочные отношения с ними гораздо важнее мелочных обид.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 28 июля для Тельцов

Не стоит делать хорошую мину при плохой игре: зачем делать вид, что у вас все хорошо и замечательно, если достаточно просто признать, что у вас – как и у других – тоже есть проблемы, тогда вам могут оказать помощь.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 28 июля для Близнецов

Вопрос – профессионального или житейского свойства – ответа на который у вас нет, необходимо задать не окружающим, которые смыслят в этом деле не больше чем вы, а Вселенной: она даст знак, как поступить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 28 июля для Раков

Сегодня вы сможете назвать себя настоящими победителями: вам удастся достичь результата – как профессионального, так и личного – на который еще вчера вы не могли и надеяться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 28 июля для Львов

Лучший способ вывести из себя хейтеров – не обращать внимания на их враждебные выпады, в таком случае излучаемая ими злоба против них же и обернется, а они на это никак не рассчитывают.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 28 июля для Дев

Любое добро, сделанное в этот день, обязательно вернется к вам бумерангом, впрочем, зла это тоже касается, поэтому важно тщательно взвешивать свои слова и поступки – они будут иметь далеко идущие последствия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 28 июля для Весов

Идти вперед в профессиональном плане можно только после того, как исправите сделанные вами ошибки: если этого не сделать, они будут тянуть назад и не дадут достичь цели, от которой зависит ваш карьерный рост.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 28 июля для Скорпионов

Не отказывайте в помощи тому, кто к вам за ней обратится, тем более, что речь скорее всего пойдет о так называемой моральной поддержке: человека надо будет внимательно выслушать и дать ему дельный совет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 28 июля для Стрельцов

Представителям вашего знака сегодня стоит помнить о том, что неприятные вопросы необходимо решать без промедления – таким образом вам удастся сохранить нервы, которые в противном случае вы потратите на переживания.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 28 июля для Козерогов

Думая о том, что подарить близкому человеку – как по поводу, так и без повода – вспомните о том, чем он увлекается: презент, связанный с его хобби, порадует больше, чем дорогая, но, увы, ненужная ему вещь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 28 июля для Водолеев

Неудачи, преследующие вас в последнее время, могут быть связаны с «зашлакованностью» вашего жилья, поэтому сегодняшний день – накануне выходных – имеет смысл потратить на наведение в нем порядка.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 28 июля для Рыб

Звезды рекомендуют вам сегодня сделать то, на что обычно не хватает времени – провести время с родственниками, уделив особенное внимание пожилым людям и маленьким детям.

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